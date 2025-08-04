Вилла LAVENDER VILLA

Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе!

15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в стиле contemporary luxury!

Доходность аренды: 7-9% годовых!

Возможны индивидуальные графики оплаты под Клиента!

Встроенная мебель и техника включены в цену!

Удобства: 5-метровые потолки, витражные окна, водопад у бассейна, кухня open-space, встроенная мебель Miele, система "умный дом", солнечные панели, система рециркуляции воды, закрытая территория с ландшафтным дизайном, фитнес-зал, зона приёма гостей (Lobby), кафе Self-Service, Wi-Fi в общественных зонах, система распознавания автомобилей по номеру, орана 24/7 и камеры наблюдения.

Локация:

- 2 минуты до международных школ и госпиталей;

- 5 минут до Central Festival и пляжа Джомтьен;

- в зоне EEC – перспективный инвестиционный район.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.