  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла LAVENDER VILLA

Вилла LAVENDER VILLA

Паттайя, Таиланд
от
$615,127
;
20
ID: 27398
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе!
15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в стиле contemporary luxury!
Доходность аренды: 7-9% годовых!
Возможны индивидуальные графики оплаты под Клиента!
Встроенная мебель и техника включены в цену!

Удобства: 5-метровые потолки, витражные окна, водопад у бассейна, кухня open-space, встроенная мебель Miele, система "умный дом", солнечные панели, система рециркуляции воды, закрытая территория с ландшафтным дизайном, фитнес-зал, зона приёма гостей (Lobby), кафе Self-Service, Wi-Fi в общественных зонах, система распознавания автомобилей по номеру, орана 24/7 и камеры наблюдения.

Локация:

- 2 минуты до международных школ и госпиталей;
- 5 минут до Central Festival и пляжа Джомтьен;
- в зоне EEC – перспективный инвестиционный район.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

