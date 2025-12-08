  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Паттайя, Таиланд
от
$618,206
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33046
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи!
Роскошная жизнь в закрытом комьюнити премиум-класса!

Zensiri Estate — это эксклюзивный проект из 26 современных вилл в престижном районе Джомтьен. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, создавая идеальное пространство для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности проекта: европейская кухня с островом и опциональная тайская кухня, ванные комнаты премиум-класса, гардеробные, частный бассейн 8×4 м (с солёной водой), опция джакузи и солнечных панелей, двойной гараж с автоматическими воротами, кондиционеры, EV-зарядка для электромобилей, круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Локация:

- 2.5 км до пляжа Джомтьен;
- 900 м до магазинов и рынков;
- 5 км до Walking Street;
- быстрый доступ к Сухумвит роуд;
- близко к международным школам, гольф-клубам, ресторанам.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Вилла Botanica Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
$978,571
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
Вилла Phutong Pool Villa
Карон, Таиланд
от
$862,796
Вилла QAV RESIDENCE
Choeng Thale, Таиланд
от
$866,378
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,33 млн
Вы просматриваете
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$618,206
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Показать все Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Камала, Таиланд
от
$14,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 1 560–2 500 м²
3 объекта недвижимости 3
Гарантия доходаО комплексе:Роскошная вилла с живописными видами на море, горы и сад находится на знаменитом Миллионерской Миле в Камале, Пхукет. Прекрасный бассейн и собственный спортзал дополняют комфорт проживания. Просторная вилла расположена в 3,8 км от пляжа Камала. Вилла сочетает совре…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Показать все Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Чалонг, Таиланд
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 574–827 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных покупателей, ценящих роскошь и комфорт. Этот проект создан для тех, кто стремится наслаждаться жизнью в эксклюзивной атмосфере и рассматривает недвижимость как выгодную инвестицию. О локации: Lavish E…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Показать все Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Thalang, Таиланд
от
$542,329
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 306–394 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных людей, и инвесторов, желающих приобрести роскошное жилье в престижном районе Пхукета. О локации: Naходится в районе Таланг, на северо-западе Пхукета, The Ozone Campus Villa расположена рядом с Thany…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Показать все публикации