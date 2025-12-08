Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи!

Роскошная жизнь в закрытом комьюнити премиум-класса!

Zensiri Estate — это эксклюзивный проект из 26 современных вилл в престижном районе Джомтьен. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, создавая идеальное пространство для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности проекта: европейская кухня с островом и опциональная тайская кухня, ванные комнаты премиум-класса, гардеробные, частный бассейн 8×4 м (с солёной водой), опция джакузи и солнечных панелей, двойной гараж с автоматическими воротами, кондиционеры, EV-зарядка для электромобилей, круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Локация:

- 2.5 км до пляжа Джомтьен;

- 900 м до магазинов и рынков;

- 5 км до Walking Street;

- быстрый доступ к Сухумвит роуд;

- близко к международным школам, гольф-клубам, ресторанам.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.