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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$532,397
04.03.2025
$529,109
09.08.2024
$470,965
;
15
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20957
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386787
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления.

Особенности

  • собственный бассейн с джакузи
  • собственный сад
  • сауна
  • парковка на 2 машины
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 9 км
  • Пляж Central Festival Pattaya - 7 км
  • Пляж Джомтьен - 9 км
  • Международный аэропорт U-Tapao - 36 км

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$532,397
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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