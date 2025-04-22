Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
собственный сад
сауна
парковка на 2 машины
круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 9 км
Пляж Central Festival Pattaya - 7 км
Пляж Джомтьен - 9 км
Международный аэропорт U-Tapao - 36 км
Местонахождение на карте
Паттайя, Таиланд
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Комплекс Waterfront Residences - это 3 малоэтажных здания с видом на море, включающих в себя 33 апартамента в самом сердце Laguna Phuket – лучшего курортного комплекса в Азии. Каждый апартамент в Waterfront Residences отличаются просторными жилыми зонами и комфортными спальнями со смежными в…
Комплекс состоит из 7 вилл в современном тропическом стиле.
красивый вид на холмы
круглосуточная охрана
бассейны
сад с фруктовыми деревьями
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенные шкафы
Кухня
Солнечные панели
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Пляж Банг Тао…
Особенности комплекса:
большой клуб с магазинами
шаттл
фитнес-центр (кардио и силовые тренировки)
подземная парковка
сауна
большой бассейн
система "умный дом"
детский бассейн
круглосуточная охрана
зона отдыха, беседка и сад
видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости
Пляж Джомтьен …