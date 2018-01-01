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Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€71,047
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20
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О комплексе

Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй.

Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточном побережье" на Thailand Property awards.

Резиденция располагает 5 бассейнами, джакузи, сауной и парной, студией йоги, тренажерным залом, беговой дорожкой, садами с фонтанами и водопадами, детской площадкой, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Резиденция состоит из 6 корпусов с 8 этажами, квартиры в которых в среднем сдаются по 8 месяцев в году.

Площадь квартир: от 25 м2

Цены: от 77 тыс. $

Квартиры полностью меблированы

Объект сдан в 2019 году

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Гардеробы
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Паттайи, рядом с пляжами Джомтьен, торговыми центрами, престижной международной школой и улицей Сукхумвит.

Район Банламунг — центр Паттайи, рядом с главным пляжем Джомтьен, скоростной автомагистралью Бангкока, торговыми центрами, престижной международной школой Аксорн и улицей Сукхумвит.

Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

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Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€71,047
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