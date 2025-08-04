Вилла MADCHA LE VILLA

Роскошные виллы в сердце северной Паттайи!

Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий в себе современный дизайн, приватность и высокий уровень жизни. Каждая вилла спроектирована с безупречным вниманием к деталям, предлагая просторные зоны для отдыха, элегантную отделку и передовые технологии.

Особенности виллы: комната для персонала, частный бассейн с соляной системой и джакузи, уютные террасы и зоны для релакса, охрана 24/7, парковка.

Идеальное расположение:

- престижный район Наклуа в Северной Паттайе;

- несколько минут до лучших пляжей с живописными закатами;

- близко к торговым центрам, ресторанам, развлечениям;

- рядом международные школы и медицинские учреждения.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.