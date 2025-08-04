  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла MADCHA LE VILLA

Вилла MADCHA LE VILLA

Паттайя, Таиланд
от
$521,353
;
30
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27390
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные виллы в сердце северной Паттайи!

Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий в себе современный дизайн, приватность и высокий уровень жизни. Каждая вилла спроектирована с безупречным вниманием к деталям, предлагая просторные зоны для отдыха, элегантную отделку и передовые технологии.

Особенности виллы: комната для персонала, частный бассейн с соляной системой и джакузи, уютные террасы и зоны для релакса, охрана 24/7, парковка.

Идеальное расположение:

- престижный район Наклуа в Северной Паттайе;
- несколько минут до лучших пляжей с живописными закатами;
- близко к торговым центрам, ресторанам, развлечениям;
- рядом международные школы и медицинские учреждения.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла LAVENDER VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$615,127
Вилла Alinda
Thalang, Таиланд
от
$867,199
Вилла MOUNT MONO
Пхукет, Таиланд
от
$971,622
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$638,987
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$647,717
Вы просматриваете
Вилла MADCHA LE VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$521,353
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$4,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 3
Площадь 1 275–1 600 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на одной из самых красивых береговых линий мира. Это жилье для взыскательных покупателей, ценящих высочайший уровень комфорта и приватности. О локации: Расположенный на…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Пхукет, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Са Кху, Таиланд
от
$876,492
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 448–585 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ценит роскошь и комфорт в окружении природы. Идеально для требовательных покупателей, стремящихся к безмятежному проживанию и выгодным инвестициям в Пхукете. О локации: Проект TIARA Saku расположен вблизи пляжа Най…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации