Вилла MADCHA LE VILLA

Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий в себе современный дизайн, приватность и высокий уровень жизни. Каждая вилла спроектирована с безупречным вниманием к деталям, предлагая просторные зоны для отдыха, элегантную отделку и передовые технологии.
Особенности виллы: комната для персонала, частный бассейн с соляной системой и джакузи, уютные террасы и зоны для релакса, охрана 24/7, парковка.
Идеальное расположение:
- престижный район Наклуа в Северной Паттайе;
- несколько минут до лучших пляжей с живописными закатами;
- близко к торговым центрам, ресторанам, развлечениям;
- рядом международные школы и медицинские учреждения.
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.