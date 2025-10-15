  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA

Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA

Паттайя, Таиланд
от
$83,988
12.11.2025
$83,988
26.03.2025
$89,831
;
10
ID: 23318
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    34

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с приватностью и удобством. Комплекс расположен так, чтобы создать тихую атмосферу вдали от городской суеты, а из окон открываются виды на море, которые приятно радуют глаз. Удобства: два инфинити-бассейна на 21-м этаже, большой открытый бассейн с детской зоной, горкой, джакузи и баром у бассейна, крытый фитнес-центр, оснащенный кардио- и силовым оборудованием с видом на море и бассейн, раздевалки, сауны, паровые комнаты и ледяной бассейн. Также предусмотрены зоны для йоги и растяжки, отдельный онсен для мужчин и женщин, лаундри-сервис, мини-маркет, дизайнерский клуб и лаунж для жителей, зона для выгула собак, большая двускатная боулинг-аллея и просторная комната отдыха с киноэкраном. Локация: - поблизости расположены супермаркеты, такие как Tops и 7/11, рынки свежих продуктов, аптеки и медицинские центры, что позволяет обеспечить комфортное проживание с доступом ко всем необходимым товарам и услугам; - в нескольких минутах езды находятся торговые центры с широким ассортиментом магазинов, бутиков и развлекательных заведений; - для семей с детьми в округе имеются международные школы и детские сады, а также разнообразные развлекательные зоны для детей. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Вы просматриваете
