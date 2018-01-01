Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд

Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением.
Резиденция состоит из 4 корпусов.
Площадь квартир: от 20 м2
Цены: от 51 тыс. $
Сдача: 2028Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами.
Паттайя Beach, самый популярный и престижный район Паттайи, рядом со всей необходимой инфраструктурой для всей семьи, достопримечательностями, развлечениями, кафе и магазинами.