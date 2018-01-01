  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд

Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€53,489
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением.

Резиденция состоит из 4 корпусов.

Площадь квартир: от 20 м2

Цены: от 51 тыс. $

Сдача: 2028

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами.

Паттайя Beach, самый популярный и престижный район Паттайи, рядом со всей необходимой инфраструктурой для всей семьи, достопримечательностями, развлечениями, кафе и магазинами.

Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Бан Ката, Таиланд
от
€92,642
Жилой комплекс Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€1,38 млн
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Таиланд
от
€60,434
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€64,661
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€158,318
Вы просматриваете
Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€53,489
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Паттайя, Таиланд
от
€67,896
Площадь 22–60 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2028
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, много зелёной территории для прогулок, также торговый центр, в центре комплекса лобби в виде египетской пирамиды для разнообразных бизнес-встреч, площадка для большого тенниса, площадка для баскетбола, с первого по третий этаж будет парковка, четвёртый и пятый этажи будут объединены у них будут очень высокие потолки порядка 7 м, там будет бассейн, хамам, сауны, спортзал, лобби, коворкинг. Апартаменты начинаются с шестого этажа, поскольку весь жилой массив в городе в два, три и в четыре этажа то есть начиная уже с шестого этажа будет sity-view. Далее с периодичностью каждые четыре этажа будут сады, это будет тоже общественные зоны где каждый может прийти и отдохнуть. 27 и 28 этажи будут тоже объединены, там тоже будут высокие потолки больше 7 метров, там будет так называемый Infinity swimming Pool, то есть бесконечный бассейн, где можно с одной стороны проплыть в другую сторону с шикарным видом на море и на город. И также на пятьдесят первом этаже будет Sky Luxury Restaurant/ Во всех апартаментах на всех этажах будут трёхметровые потолки также застройщик может предоставить отдельно пакет Smart Home, с помощью которого можно управлять  светом, кондиционером, шторами, телевидением  с помощью голоса. РАССТОЯНИЕ ДО: до Cosy Beach - 4,5 км до Jomtien Beach - 2.5 км до центральной набережной и Walking Street - 3 км До Храма Большого Будды 3,5 км
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
€202,387
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квартир на 18 этажах. Проект расположен по адресу: 194 1 Kasetsin 7 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Таиланд. Роскошный кондоминиум оснащен разнообразными удобствами премиум-класса и выполнен в современном стиле. Расположенный на Пратамнаке и имеющий фронтальные виды на море, Элизиум предлагает поистине уникальный образ жизни. В Апартаментах представлены личные бассейны на балконах, а также персонализированные услуги и удобства, которые превосходят все ожидания. Все квартиры сдаются полностью меблированными! В окрестностях комплекса расположены стрельбище Пхукета, дом Про-Виллидж и залив Чалонг. Расстояние до международного аэропорта Пхукета составляет всего 31 км. Район с тщательно продуманной инфраструктурой,что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. Удобства: - Ресторан на территории - Общий бассейн - Джакузи - Фитнес-центр - Бар - Клубный дом - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Автостоянка - Спа - Парная - Сауна - Ресепшен Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс Oceana Surin
Жилой комплекс Oceana Surin
Пхукет, Таиланд
от
€269,665
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Стильная квартира в новейшем комплексе Oceana Surin в районе Чонг Тале (Пхукет). Дорога до пляжа Сурин составит всего 150 м. Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, является идеальным местом для проживания. Кондоминиум площадью 90 квадратных метров занимает два этажа и отличается современными функциями и элегантным дизайном. Из апартаментов открываются потрясающие виды на море и горы. Удобства: лобби, бассейн, фитнес-центр, игровая комната, детский клуб, ресторан, конференц-зал / зал для семинаров, спа и массаж, магазин на территории, видеонаблюдение, охрана 24/7. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение квартирой - тайская квота, аренда. Гарантированный доход от аренды - 8% В окрестностях, где находятся апартаменты, есть множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ. Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,8 км от Oceana Surin, дорога занимает около 32 минут на машине или такси. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти