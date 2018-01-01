Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €67,896

22–60 м² 3

Сдача в: 2028

Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, много зелёной территории для прогулок, также торговый центр, в центре комплекса лобби в виде египетской пирамиды для разнообразных бизнес-встреч, площадка для большого тенниса, площадка для баскетбола, с первого по третий этаж будет парковка, четвёртый и пятый этажи будут объединены у них будут очень высокие потолки порядка 7 м, там будет бассейн, хамам, сауны, спортзал, лобби, коворкинг. Апартаменты начинаются с шестого этажа, поскольку весь жилой массив в городе в два, три и в четыре этажа то есть начиная уже с шестого этажа будет sity-view. Далее с периодичностью каждые четыре этажа будут сады, это будет тоже общественные зоны где каждый может прийти и отдохнуть. 27 и 28 этажи будут тоже объединены, там тоже будут высокие потолки больше 7 метров, там будет так называемый Infinity swimming Pool, то есть бесконечный бассейн, где можно с одной стороны проплыть в другую сторону с шикарным видом на море и на город. И также на пятьдесят первом этаже будет Sky Luxury Restaurant/ Во всех апартаментах на всех этажах будут трёхметровые потолки также застройщик может предоставить отдельно пакет Smart Home, с помощью которого можно управлять светом, кондиционером, шторами, телевидением с помощью голоса. РАССТОЯНИЕ ДО: до Cosy Beach - 4,5 км до Jomtien Beach - 2.5 км до центральной набережной и Walking Street - 3 км До Храма Большого Будды 3,5 км