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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных квартир недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$175,875
14.04.2025
$174,789
13.04.2025
$174,892
12.04.2025
$173,999
11.04.2025
$175,755
10.04.2025
$173,031
09.04.2025
$175,300
08.04.2025
$174,885
07.04.2025
$176,317
06.04.2025
$176,332
05.04.2025
$175,830
04.04.2025
$176,991
03.04.2025
$180,155
02.04.2025
$180,488
01.04.2025
$180,886
31.03.2025
$181,012
30.03.2025
$180,963
29.03.2025
$181,697
28.03.2025
$181,823
27.03.2025
$181,882
26.03.2025
$181,126
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24855
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421986
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Премиальный жилой проект, расположенный в самом престижном районе, в лучшем и стратегическом месте недалеко от пляжа Джомтьен.

Проект будет включать самый большой бассейн в городе, множество зон отдыха и бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, и подземный паркинг, лобби и магазины, джакузи и спа, места для йоги, соляную пещеру.

Проект сочетает в себе стильный дизайн, высокий уровень комфорта и современные технологии. В комплексе 3 многоэтажных здания, расположенных каскадом, в них всего 470 юнитов.

Преимущества
  • В комплексе предусмотрены услуги консьержа, управление недвижимостью и профессиональный сервис по сдаче квартир в аренду.
  • Высокие стандарты безопасности – охраняемая территория, противопожарная система и датчики дыма.
  • Изысканная внутренняя отделка, мебель премиум-класса.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен у второй дороги Джомтьена — месте, известном своими песчаными пляжами, ресторанами и торговыми центрами. Всего за несколько минут жители могут добраться до крупных супермаркетов или посетить знаменитый рынок Джомтьен. Также рядом расположены международные школы и развлекательные центры.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных квартир недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$175,875
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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