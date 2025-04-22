Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных квартир недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд

Премиальный жилой проект, расположенный в самом престижном районе, в лучшем и стратегическом месте недалеко от пляжа Джомтьен.

Проект будет включать самый большой бассейн в городе, множество зон отдыха и бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, и подземный паркинг, лобби и магазины, джакузи и спа, места для йоги, соляную пещеру.

Проект сочетает в себе стильный дизайн, высокий уровень комфорта и современные технологии. В комплексе 3 многоэтажных здания, расположенных каскадом, в них всего 470 юнитов.

В комплексе предусмотрены услуги консьержа, управление недвижимостью и профессиональный сервис по сдаче квартир в аренду.

Высокие стандарты безопасности – охраняемая территория, противопожарная система и датчики дыма.

Изысканная внутренняя отделка, мебель премиум-класса.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен у второй дороги Джомтьена — месте, известном своими песчаными пляжами, ресторанами и торговыми центрами. Всего за несколько минут жители могут добраться до крупных супермаркетов или посетить знаменитый рынок Джомтьен. Также рядом расположены международные школы и развлекательные центры.