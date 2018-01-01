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Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€397,829
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20
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (холодильник, плита, духовой шкаф)
  • Стенные шкафы
  • Кондиционеры Daikin
  • Джакузи (в некоторых квартирах)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится прямо на берегу моря, рядом с магазинами и торговыми центрами.

Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

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Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€397,829
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