Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €32,222

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меблирована и имеет большой балкон из которого открывается шикарный вид на море. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Ожидаемая окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год. Удобства комплекса: бассейн на крыше с видом на море, фитнес-центр, пышный сад, круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение 24/7, лифт, парковка, сауна. Район где расположена квартира, полон магазинов, ресторанов и ночных клубов. Дорога до пляжа составит Донгтан 8 минут, 5 минут до супермаркета Food Mart и 7 минут до The Plaza Jomtien . До центра города можно доехать на регулярном шаттле. Международный аэропорт Утапао в 45 минутах езды на автомобиле. Предоставляется тайская квота. Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!