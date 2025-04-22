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  4. Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд

Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд

Na Kluea, Таиланд
от
$179,159
14.04.2025
$178,053
13.04.2025
$178,158
12.04.2025
$177,248
11.04.2025
$179,037
10.04.2025
$176,262
09.04.2025
$178,573
08.04.2025
$178,151
07.04.2025
$179,609
06.04.2025
$179,626
05.04.2025
$179,115
04.04.2025
$180,297
03.04.2025
$183,519
02.04.2025
$183,859
01.04.2025
$184,264
31.03.2025
$184,394
30.03.2025
$184,343
29.03.2025
$185,091
28.03.2025
$185,219
27.03.2025
$185,279
26.03.2025
$184,510
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25308
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440896
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя
  • Деревня
    Na Kluea

О комплексе

Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Проект сдан и подходит для тех, кто ценит качество, комфорт и хочет проживать в одном из самых престижных районов Паттайи. Инфраструктура комплекса:

  • зоны отдыха
  • лобби
  • игровая комната
  • бар
Преимущества

Удачное расположение - 250 метров до пляжа и вся необходимая инфраструктура рядом.

Панорамный бассейн и сад на крыше с зонами отдыха.

Безопасность – круглосуточная охрана, видеонаблюдение и ключ-карта.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится всего в 250 метрах от пляжа, рядом есть вся необходимая инфраструктура. В непосредственной близости находится множество кафе, баров и ресторанов, супермаркеты, остановки общественного транспорта и многое другое. Также в непосредственной близости есть аптеки, образовательные учреждения и детские сады. Все это делает жилой комплекс идеальным местом для комфортной жизни, особенно для семей с детьми.

  • Пляж – 3 мин пешком
  • Pattay Park – 5 мин на машине
  • Big Bhudda Temple – 5 мин на машине
  • Outlet Mall Pattaya – 10 мин на машине
  • Pattaya City Hospital – 10 мин на машине
  • Jom Tien Beach – 10 мин на машине
  • Tesco Lotus Pattaya – 15 мин на машине
  • Central Festival Pattaya Beach – 15 мин на машине

Местонахождение на карте

Na Kluea, Таиланд

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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$179,159
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