Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд

Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Проект сдан и подходит для тех, кто ценит качество, комфорт и хочет проживать в одном из самых престижных районов Паттайи. Инфраструктура комплекса:

зоны отдыха

лобби

игровая комната

бар

Преимущества

Удачное расположение - 250 метров до пляжа и вся необходимая инфраструктура рядом.

Панорамный бассейн и сад на крыше с зонами отдыха.

Безопасность – круглосуточная охрана, видеонаблюдение и ключ-карта.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится всего в 250 метрах от пляжа, рядом есть вся необходимая инфраструктура. В непосредственной близости находится множество кафе, баров и ресторанов, супермаркеты, остановки общественного транспорта и многое другое. Также в непосредственной близости есть аптеки, образовательные учреждения и детские сады. Все это делает жилой комплекс идеальным местом для комфортной жизни, особенно для семей с детьми.