  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе

Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе

Паттайя, Таиланд
от
$125,743
18.02.2026
$125,743
22.05.2023
$73,051
;
8
ID: 3559
Дата обновления: 18.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    51

О комплексе

Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж.
Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа!
Все виды общественного транспорта в легкой доступности.

Проект входит в список самых культовых зданий в мире, и дает вам возможность завладеть недвижимостью мирового класса!

Локация:
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!

Удобства:
– Салон красоты
– Библиотека
– Детская игровая площадка;
– Тропические сады
– Фитнес – центр
– Сауна /паровые бани
– Массаж и Спа-Процедуры
– Аквапарк с 6 бассейнами включая детский на первом этаже
– Панорамные бассейны на 27-м этаже
– Шикарные Sky Lounge (Бар и ресторан) на 51-м этаже в каждой башне
– Система безопасности 24/7
– Видеонаблюдение
– Ключ - карта доступа
– Skygarden (зоны отдыха) балконы на башнях
– 3 уровня крытой и охраняемой парковки
– Услуги по управлению арендой.
– Лифт

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!

Паттайя, Таиланд
