Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе

Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж.

Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа!

Все виды общественного транспорта в легкой доступности.



Проект входит в список самых культовых зданий в мире, и дает вам возможность завладеть недвижимостью мирового класса!



Локация:

Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!



Удобства:

– Салон красоты

– Библиотека

– Детская игровая площадка;

– Тропические сады

– Фитнес – центр

– Сауна /паровые бани

– Массаж и Спа-Процедуры

– Аквапарк с 6 бассейнами включая детский на первом этаже

– Панорамные бассейны на 27-м этаже

– Шикарные Sky Lounge (Бар и ресторан) на 51-м этаже в каждой башне

– Система безопасности 24/7

– Видеонаблюдение

– Ключ - карта доступа

– Skygarden (зоны отдыха) балконы на башнях

– 3 уровня крытой и охраняемой парковки

– Услуги по управлению арендой.

– Лифт



