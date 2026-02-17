Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе

Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж.
Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа!
Все виды общественного транспорта в легкой доступности.
Проект входит в список самых культовых зданий в мире, и дает вам возможность завладеть недвижимостью мирового класса!
Локация:
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!
Удобства:
– Салон красоты
– Библиотека
– Детская игровая площадка;
– Тропические сады
– Фитнес – центр
– Сауна /паровые бани
– Массаж и Спа-Процедуры
– Аквапарк с 6 бассейнами включая детский на первом этаже
– Панорамные бассейны на 27-м этаже
– Шикарные Sky Lounge (Бар и ресторан) на 51-м этаже в каждой башне
– Система безопасности 24/7
– Видеонаблюдение
– Ключ - карта доступа
– Skygarden (зоны отдыха) балконы на башнях
– 3 уровня крытой и охраняемой парковки
– Услуги по управлению арендой.
– Лифт
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!