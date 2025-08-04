Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Эксклюзивные виллы премиум-класса в сердце Паттайи!

Полная меблировка! Рассрочка!

Harmony Hills Villas — это закрытый комплекс всего из 8 элитных вилл с продуманными планировками, умными технологиями и безупречным дизайном. Просторные резиденции сочетают в себе приватность, комфорт и высокий уровень жизни — идеальный вариант для тех, кто ценит элегантность и функциональность.

Ключевые особенности вилл: 3 этажа с лифтом, открытые планировки, кабинет, винная комната, лаунж-зона на крыше, частный инфинити-бассейн с видом на горы, сауна, скай-сад и терраса у воды, просторный холл с баром, умный дом (Smart Home) и премиальная система безопасности, солнечная крыша, EV-зарядка, цифровые замки, комната для персонала, 4 парковочных места, автоматические ворота

Идеальное расположение:

- 5 минут до автомагистрали;

- 10 минут до пляжей Джомтьен и Центральной Паттайи;

- рядом Terminal 21, Central Festival, международные школы, Bangkok Hospital;

- близко к гольф-клубам (Siam Country Club, Phoenix Golf).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.