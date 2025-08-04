  1. Realting.com
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Паттайя, Таиланд
от
$1,23 млн
;
13
ID: 27389
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивные виллы премиум-класса в сердце Паттайи!
Полная меблировка! Рассрочка!

Harmony Hills Villas — это закрытый комплекс всего из 8 элитных вилл с продуманными планировками, умными технологиями и безупречным дизайном. Просторные резиденции сочетают в себе приватность, комфорт и высокий уровень жизни — идеальный вариант для тех, кто ценит элегантность и функциональность.

Ключевые особенности вилл: 3 этажа с лифтом, открытые планировки, кабинет, винная комната, лаунж-зона на крыше, частный инфинити-бассейн с видом на горы, сауна, скай-сад и терраса у воды, просторный холл с баром, умный дом (Smart Home) и премиальная система безопасности, солнечная крыша, EV-зарядка, цифровые замки, комната для персонала, 4 парковочных места, автоматические ворота

Идеальное расположение:

- 5 минут до автомагистрали;
- 10 минут до пляжей Джомтьен и Центральной Паттайи;
- рядом Terminal 21, Central Festival, международные школы, Bangkok Hospital;
- близко к гольф-клубам (Siam Country Club, Phoenix Golf).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

