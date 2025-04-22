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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$197,989
19.05.2025
$197,989
18.05.2025
$198,402
17.05.2025
$199,000
16.05.2025
$197,126
14.05.2025
$198,830
13.05.2025
$198,970
11.05.2025
$198,963
10.05.2025
$198,557
09.05.2025
$198,793
08.05.2025
$198,498
07.05.2025
$198,210
14.04.2025
$194,120
13.04.2025
$194,234
12.04.2025
$193,243
11.04.2025
$195,193
10.04.2025
$192,169
09.04.2025
$194,688
08.04.2025
$194,228
07.04.2025
$195,817
06.04.2025
$195,835
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Описание Описание
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ID: 22127
ID новостройки на Realting
In CRM: 2393695
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Проект Aquarous Jomtien Pattaya — высококлассный жилой комплекс, расположенный в районе Джомтьен, Паттайя. Комплекс состоит из двух высотных зданий (44 и 47 этажей), соединённых между собой. Всего 606 юнитов, большинство из которых имеют вид на Сиамский залив, и 5 коммерческих помещений. Есть апартаменты с разными планировками от однокомнатных квартир до пентхаусов площадью до 315 м². В комплексе прекрасная инфраструктура, включающая несколько бассейнов, онсен, библиотеку, фитнес-центр и даже аквапарк на 3 этаже.

Строительство начнется в ноябре 2024 года, завершение планируется к ноябрю 2027 года.

Преимущества
  • Надежный Бангкокский застройщик с проверенной репутацией, высокое качество юнитов и отделки
  • Пешая доступность до пляжа – 500 м
  • Отличительная особенность проекта – небольшое количество юнитов в высотном здании
Расположение и объекты поблизости

Проект располагается в районе, который активно развивается, Джомтьен — будущий географический центр Паттайи с самым длинным пляжем в городе. Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа Джомтьен, а также рядом с основными торговыми центрами и развлекательными зонами Паттайи. Кроме того, рядом с комплексом проходит трасса Сукхумвит, что позволяет легко добираться как до Бангкока, так и до аэропорта.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$197,989
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