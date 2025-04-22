Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Проект Aquarous Jomtien Pattaya — высококлассный жилой комплекс, расположенный в районе Джомтьен, Паттайя. Комплекс состоит из двух высотных зданий (44 и 47 этажей), соединённых между собой. Всего 606 юнитов, большинство из которых имеют вид на Сиамский залив, и 5 коммерческих помещений. Есть апартаменты с разными планировками от однокомнатных квартир до пентхаусов площадью до 315 м². В комплексе прекрасная инфраструктура, включающая несколько бассейнов, онсен, библиотеку, фитнес-центр и даже аквапарк на 3 этаже.

Строительство начнется в ноябре 2024 года, завершение планируется к ноябрю 2027 года.

Надежный Бангкокский застройщик с проверенной репутацией, высокое качество юнитов и отделки

Пешая доступность до пляжа – 500 м

Отличительная особенность проекта – небольшое количество юнитов в высотном здании

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Проект располагается в районе, который активно развивается, Джомтьен — будущий географический центр Паттайи с самым длинным пляжем в городе. Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа Джомтьен, а также рядом с основными торговыми центрами и развлекательными зонами Паттайи. Кроме того, рядом с комплексом проходит трасса Сукхумвит, что позволяет легко добираться как до Бангкока, так и до аэропорта.