Вилла Baan mae residence 69

Премиум-проект в закрытом посёлке!

Почувствуйте воплощение пригородной элегантности в Baan Mae Residence 69, расположенном в тихом районе Toongklom-Talman 27 в Паттайе. Этот первоклассный жилой проект сочетает в себе очарование сельской жизни с удобствами городского образа жизни, предлагая идиллическую обстановку как для семей, так и для профессионалов.

Удобства: в домах есть три спальни, четыре ванные комнаты и современные жилые зоны открытой планировки с собственными садами, частный бассейн. Также на территории комплекса работают охрана и видеонаблюдение.

Локация:

Расположенный в тихом, но доступном районе Toongklom-Talman, проект находится в уединенном и центральном месте. Район славится своей спокойной атмосферой и прекрасными природными окрестностями, что делает его идеальным убежищем от шума и суеты центральной Паттайи. Рядом находятся местные рынки, международные школы и медицинские учреждения, а оживленные торговые районы и пляжи Паттайи находятся всего в нескольких минутах езды.

