  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла Baan mae residence 69

Вилла Baan mae residence 69

Паттайя, Таиланд
от
$524,358
;
14
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27399
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Премиум-проект в закрытом посёлке!

Почувствуйте воплощение пригородной элегантности в Baan Mae Residence 69, расположенном в тихом районе Toongklom-Talman 27 в Паттайе. Этот первоклассный жилой проект сочетает в себе очарование сельской жизни с удобствами городского образа жизни, предлагая идиллическую обстановку как для семей, так и для профессионалов.

Удобства: в домах есть три спальни, четыре ванные комнаты и современные жилые зоны открытой планировки с собственными садами, частный бассейн. Также на территории комплекса работают охрана и видеонаблюдение.

Локация:
Расположенный в тихом, но доступном районе Toongklom-Talman, проект находится в уединенном и центральном месте. Район славится своей спокойной атмосферой и прекрасными природными окрестностями, что делает его идеальным убежищем от шума и суеты центральной Паттайи. Рядом находятся местные рынки, международные школы и медицинские учреждения, а оживленные торговые районы и пляжи Паттайи находятся всего в нескольких минутах езды.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

