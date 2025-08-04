  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла THE LAVISH

Вилла THE LAVISH

Паттайя, Таиланд
от
$519,850
;
6
Адрес
Параметры
Описание
Медиа
ID: 27397
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    2025
    2025
  Количество этажей
    2
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные виллы с бассейном в сердце Паттайи!

THE LAVISH — это эксклюзивный проект современных двухэтажных вилл с частными бассейнами, расположенный в престижном районе Северной Паттайи. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит простор, элегантность и удобство, предлагая до 400 м² жилой площади с настраиваемыми планировками под ваш образ жизни.

Ключевые особенности вилл: большие панорамные окна для естественного света, частный бассейн, просторные террасы и зоны для отдыха, ухоженная территория, полная чистовая отделка (встроенная кухня, сантехника), материалы премиум-класса

Идеальное расположение:

- 8 минут до центра Северной Паттайи;
- рядом с Sukhumvit Road — быстрый выезд на основные магистрали;
- близко к школам: Regent International School, ISC International School, Rugby School Thailand;
- торговые центры: Terminal 21 Pattaya;
- медицина: Bangkok Pattaya Hospital;

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Вилла THE LAVISH
Задайте все интересующие вопросы
Другие комплексы
