Вилла THE LAVISH

THE LAVISH — это эксклюзивный проект современных двухэтажных вилл с частными бассейнами, расположенный в престижном районе Северной Паттайи. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит простор, элегантность и удобство, предлагая до 400 м² жилой площади с настраиваемыми планировками под ваш образ жизни.
Ключевые особенности вилл: большие панорамные окна для естественного света, частный бассейн, просторные террасы и зоны для отдыха, ухоженная территория, полная чистовая отделка (встроенная кухня, сантехника), материалы премиум-класса
Идеальное расположение:
- 8 минут до центра Северной Паттайи;
- рядом с Sukhumvit Road — быстрый выезд на основные магистрали;
- близко к школам: Regent International School, ISC International School, Rugby School Thailand;
- торговые центры: Terminal 21 Pattaya;
- медицина: Bangkok Pattaya Hospital;
