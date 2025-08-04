Вилла THE LAVISH

Роскошные виллы с бассейном в сердце Паттайи!

THE LAVISH — это эксклюзивный проект современных двухэтажных вилл с частными бассейнами, расположенный в престижном районе Северной Паттайи. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит простор, элегантность и удобство, предлагая до 400 м² жилой площади с настраиваемыми планировками под ваш образ жизни.

Ключевые особенности вилл: большие панорамные окна для естественного света, частный бассейн, просторные террасы и зоны для отдыха, ухоженная территория, полная чистовая отделка (встроенная кухня, сантехника), материалы премиум-класса

Идеальное расположение:

- 8 минут до центра Северной Паттайи;

- рядом с Sukhumvit Road — быстрый выезд на основные магистрали;

- близко к школам: Regent International School, ISC International School, Rugby School Thailand;

- торговые центры: Terminal 21 Pattaya;

- медицина: Bangkok Pattaya Hospital;

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.