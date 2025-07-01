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  4. Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$142,890
11.07.2025
$142,890
10.07.2025
$142,999
09.07.2025
$142,944
08.07.2025
$143,672
06.07.2025
$143,666
05.07.2025
$143,108
04.07.2025
$143,075
03.07.2025
$142,562
02.07.2025
$142,923
01.07.2025
$143,289
29.06.2025
$143,775
28.06.2025
$143,672
27.06.2025
$144,146
26.06.2025
$144,278
25.06.2025
$143,944
24.06.2025
$144,317
23.06.2025
$144,716
22.06.2025
$144,967
21.06.2025
$144,819
20.06.2025
$145,569
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23266
ID новостройки на Realting
In CRM: 2416385
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на море с самой высокой точки Джомтьена. Быть частью этого классического и яркого образа жизни означает войти в желанный, привилегированный мир с доступом к некоторым из лучших и хорошо продуманных удобств и детальной отделке, доступных в Джомтьене. Любите ли вы утренние пробежки по пляжу или более спокойный образ жизни, этот комплекс действительно удовлетворит все вкусы.

Удобства и оснащение в доме

1 этаж:

  • Большая зона высадки пассажиров в гостиничном стиле высотой 12 м
  • Прекрасный внутренний двор и озеленение входа
  • Большой вестибюль в гостиничном стиле с потолками высотой 6 м
  • Частные садовые зоны для отдыха на земле

4 этаж:

  • Великолепный панорамный пруд с лотосами на крыше
  • Индивидуальные плавающие террасы и павильоны
  • Плавающий соединительный мост
  • Большие натуральные деревья с пышным ландшафтом для отдыха

5 этаж:

  • Многоуровневый каскадный бассейн
  • 24-метровый панорамный бассейн с видом на море
  • Шезлонги, погруженные в воду в бассейне
  • Джакузи и водные сооружения
  • Дизайнерские уединенные беседки с видом на океан
  • Детский неглубокий бассейн
  • Многоуровневые зоны для купания и релаксации
  • Кафе с баром на открытой площадке только для жильцов
  • Открытые зоны отдыха
  • Детский клуб
  • Душевые и туалеты

21 этаж:

  • Неглубокий бассейн
  • Большое джакузи на 12 человек
  • Площадка с диванами для отдыха
  • Подводные сиденья
  • Основной консольный бассейн
  • Обширный кардио тренажерный зал
  • Детский клуб
  • Полноценный душ и туалет
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы от главного входа до пляжа.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$142,890
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