Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на море с самой высокой точки Джомтьена. Быть частью этого классического и яркого образа жизни означает войти в желанный, привилегированный мир с доступом к некоторым из лучших и хорошо продуманных удобств и детальной отделке, доступных в Джомтьене. Любите ли вы утренние пробежки по пляжу или более спокойный образ жизни, этот комплекс действительно удовлетворит все вкусы.

Удобства и оснащение в доме

1 этаж:

Большая зона высадки пассажиров в гостиничном стиле высотой 12 м

Прекрасный внутренний двор и озеленение входа

Большой вестибюль в гостиничном стиле с потолками высотой 6 м

Частные садовые зоны для отдыха на земле

4 этаж:

Великолепный панорамный пруд с лотосами на крыше

Индивидуальные плавающие террасы и павильоны

Плавающий соединительный мост

Большие натуральные деревья с пышным ландшафтом для отдыха

5 этаж:

Многоуровневый каскадный бассейн

24-метровый панорамный бассейн с видом на море

Шезлонги, погруженные в воду в бассейне

Джакузи и водные сооружения

Дизайнерские уединенные беседки с видом на океан

Детский неглубокий бассейн

Многоуровневые зоны для купания и релаксации

Кафе с баром на открытой площадке только для жильцов

Открытые зоны отдыха

Детский клуб

Душевые и туалеты

21 этаж:

Неглубокий бассейн

Большое джакузи на 12 человек

Площадка с диванами для отдыха

Подводные сиденья

Основной консольный бассейн

Обширный кардио тренажерный зал

Детский клуб

Полноценный душ и туалет

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы от главного входа до пляжа.