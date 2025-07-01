Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на море с самой высокой точки Джомтьена. Быть частью этого классического и яркого образа жизни означает войти в желанный, привилегированный мир с доступом к некоторым из лучших и хорошо продуманных удобств и детальной отделке, доступных в Джомтьене. Любите ли вы утренние пробежки по пляжу или более спокойный образ жизни, этот комплекс действительно удовлетворит все вкусы.Удобства и оснащение в доме
1 этаж:
4 этаж:
5 этаж:
21 этаж:
Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы от главного входа до пляжа.