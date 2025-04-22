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  4. Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд

Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$121,717
08.05.2025
$121,717
07.05.2025
$121,541
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20
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ID: 25889
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In CRM: 2448328
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Почувствуйте максимальное наслаждение, когда ослепительные цвета неба Джомтьена обнимают вас нежным, освежающим морским бризом в любом из 3 открытых бассейнов, доступных для вашего отдыха. Погрузитесь в окутывающую соленую воду. Бассейн View point на 6 этаже или для захватывающих видов на горизонт, поднимитесь выше и насладитесь захватывающими дух панорамными видами Джомтьена на 360°, наслаждаясь купанием в Sky Pool на 30 этаже и Infinity Pool на 49 этаже.

Освежитесь в пышных ландшафтных садах, блаженно спроектированных, чтобы приблизить вас к природе. Полуоткрытое лобби на первом этаже передает атмосферу природы, пока вы наслаждаетесь приятной пробежкой на свежем воздухе по вдохновляющей беговой дорожке. Бассейн Sunlight Garden на 6 этаже и сад Skyline Sunset Garden на 49 этаже наполнят ваше время на свежем воздухе зеленью и свежим воздухом для успокаивающего прикосновения природы.

1 фаза проекта включает башню А на 60 этажей и башню В на 31 этаж. 2 фаза - башня на 60 этажей. На выбор есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями, а также пентхаусы. К услугам жильцов будут доступны:

  • лобби
  • библиотека
  • детский клуб
  • зал для йоги
  • бар
  • магазины
  • йога-комната
Расположение и объекты поблизости

Паттайя расположена вдоль Восточного экономического коридора и считается одним из самых быстрорастущих и наиболее хорошо связанных пляжных направлений Таиланда.

Комплекс расположен всего в 200 метрах от прекрасного пляжа Джомтьен, в первоклассном месте, предлагающем непревзойденный доступ к солнцу, морю и песку в районе, окруженном потрясающими ресторанами, магазинами, местами отдыха и развлечений.

Всего в нескольких минутах езды от Бангкока по автомагистрали на главную дорогу Сукхумвит, по скоростной железной дороге или короткими внутренними рейсами до аэропорта Утапао.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$121,717
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