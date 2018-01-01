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Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€125,869
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20
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Гардеробы
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Паттайи, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

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Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€125,869
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