Вилла ENGEL HAUS

Паттайя, Таиланд
от
$188,972
;
19
ID: 27380
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой посёлок ENGEL HAUS в районе Rong Po!
Надёжный выбор для семьи, инвесторов или тех, кто ищет спокойную жизнь в 10 минутах от города!
Часть домов готова к заселению в течение 2–3 месяцев!

Инфраструктура посёлка: бассейн, фитнес-зал, парк и зелёные зоны, охрана и видеонаблюдение. 

Удобства: система Smart Home, кондиционеры (все комнаты), вытяжка и оборудование на кухне, водонагреватель, насос и резервуар воды, электрощит и подключение к сети, подготовка выводов под стиральную машину и бытовую технику, гидроизоляция крыши.

Расположение:
- крупный торговый центр с супермаркетом Big C Extra Bangplee - 3 км;
- Bangplee Hospital - 3 км;
- уличные кафе с тайской едой, KFC, McDonald’s - 3 км;
- аэропорт Суварнабхуми - 5 км.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

