Вилла ENGEL HAUS

Современный жилой посёлок ENGEL HAUS в районе Rong Po!

Надёжный выбор для семьи, инвесторов или тех, кто ищет спокойную жизнь в 10 минутах от города!

Часть домов готова к заселению в течение 2–3 месяцев!

Инфраструктура посёлка: бассейн, фитнес-зал, парк и зелёные зоны, охрана и видеонаблюдение.

Удобства: система Smart Home, кондиционеры (все комнаты), вытяжка и оборудование на кухне, водонагреватель, насос и резервуар воды, электрощит и подключение к сети, подготовка выводов под стиральную машину и бытовую технику, гидроизоляция крыши.

Расположение:

- крупный торговый центр с супермаркетом Big C Extra Bangplee - 3 км;

- Bangplee Hospital - 3 км;

- уличные кафе с тайской едой, KFC, McDonald’s - 3 км;

- аэропорт Суварнабхуми - 5 км.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.