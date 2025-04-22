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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$482,375
;
10
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 20962
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386790
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.

Особенности

  • собственный бассейн с джакузи
  • парковка
  • круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная мебель
  • Кондиционеры
  • Бытовая техника
  • 4 телевизора
  • Водонагреватели
  • Тайская кухня
  • Ворота на дистанционном управлении
Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 5 км
  • Пляж Паттайи - 7 км
  • Пляж Central Festival Pattaya - 8 км
  • Пляж Джомтьен - 11 км
  • Международный аэропорт U-Tapao - 30 км

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Паттайя, Таиланд
от
$482,375
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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