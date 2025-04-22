Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд

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Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
парковка
круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
Встроенная мебель
Кондиционеры
Бытовая техника
4 телевизора
Водонагреватели
Тайская кухня
Ворота на дистанционном управлении
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 5 км
Пляж Паттайи - 7 км
Пляж Central Festival Pattaya - 8 км
Пляж Джомтьен - 11 км
Международный аэропорт U-Tapao - 30 км
Местонахождение на карте
Паттайя, Таиланд
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Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами.
Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1…
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Дом сдан! Готов к заселению! Апартаменты меблированы!
Пляж в 160 м! Свободное нетронутое место на берегу моря с естественным участком длиной 8 километров.
П…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются виллы с бассейнами.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Встроенная мебель и кухня
Преимущества
Гарантированный доход: 5% на первые 3 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость на…