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Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€49,780
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18
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море.

Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом.

Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухня
  • Гардеробы
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на вершине холма Пратамнак и в 5 минутах ходьбы от пляжа.

Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

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€49,780
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Сдача в: 2024
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Mulberry Grovе - это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в Пха-Кханонг-Нуэа, Бангкок. В проекте предусмотрено 5 различных типов комнат, от 1 спальни до 3 спален, пентхаусов и двухуровневых пентхаусов 37-этажном высотном здании, откуда открываются невероятные виды. Под каждые апартаменты есть своё собственное парковочное место. Кроме того комплекс, имеет очень удобное расположение в самом сердце района Сукхумвит, самого важного делового района столицы Бангкока. А это значит, что высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги, находятся неподалеку. И все это, сопровождается зелёными зонами, которые предают свежести и ярких красок внешней инфраструктуре. ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА: -24 ЧАСОВАЯ система безопасности - автономный гараж - видеонаблюдение - доступ по карте - ключу - лифт - пейзажный бассейн - сауна - тренажерный зал во внутреннем дворике - большая отдельная гостиная и столовая - сад с барбекю - игровая комната и бильярдный стол - детская закрытая зона - детский бассейн Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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