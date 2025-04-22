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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$183,938
14.04.2025
$182,802
13.04.2025
$182,909
12.04.2025
$181,975
11.04.2025
$183,811
10.04.2025
$180,964
09.04.2025
$183,335
08.04.2025
$182,902
07.04.2025
$184,399
06.04.2025
$184,416
05.04.2025
$183,890
04.04.2025
$185,104
03.04.2025
$188,412
02.04.2025
$188,761
01.04.2025
$189,178
31.03.2025
$189,310
30.03.2025
$189,258
29.03.2025
$190,027
28.03.2025
$190,159
27.03.2025
$190,220
26.03.2025
$189,430
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25306
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440883
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • парковка
  • конференц-зал
  • лобби
  • спа
  • гольф-симулятор
  • детский клуб
  • дзен-сад
  • коворкинг
  • бассейны
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • зоны отдыха
  • консьерж-сервис
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Начало строительства - январь 2026 года.

Окончание строительства - февраль 2029 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня с бытовой техникой
  • Стенные шкафы
  • Водонагреватели
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен вблизи пляжа и ключевых достопримечательностей Паттайи.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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от
$183,938
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DDA Real Estate
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