Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд

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Кондоминиум отличается своей приватностью, в комплексе всего 27 квартир, сгруппированных в 3 здания. Кондоминиум окружен пышной тропической зеленью, на территории комплекса также построен большой общий бассейн длиной 26 метров с просторной террасой для принятия солнечных ванн. Потрясающие ви…
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Агентство
DDA Real Estate
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Этот тропический рай предлагает идеальное сочетание современной роскоши и природной красоты. Проведите дни, отдыхая у частного бассейна в окружении пышных садов. Открытая, просторная планировка виллы создает ощущение простора и спокойствия, а высококачественная отделка и удобства гарантируют…