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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$86,860
14.04.2025
$86,324
13.04.2025
$86,375
12.04.2025
$86,696
11.04.2025
$88,657
10.04.2025
$89,018
09.04.2025
$89,465
08.04.2025
$89,408
06.04.2025
$89,461
05.04.2025
$88,647
04.04.2025
$89,830
03.04.2025
$90,827
02.04.2025
$90,636
01.04.2025
$90,431
30.03.2025
$90,154
29.03.2025
$90,828
28.03.2025
$91,158
27.03.2025
$90,839
26.03.2025
$90,783
25.03.2025
$90,472
24.03.2025
$90,162
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25304
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440892
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • спортивная площадка
  • спа
  • гольф-симулятор
  • конференц-зал
  • подземная парковка
  • лобби
  • магазины
  • водопады
  • детские бассейны с водными горками
  • беговая дорожка
  • зоны отдыха
  • ухоженный сад
  • ресторан
  • тренажерный зал
  • 20-метровый бассейн с джакузи
  • детская площадка

Начало строительства - ноябрь 2025 года

Окончание строительства - декабрь 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня с бытовой техникой
  • Стенных шкафы
  • Водонагреватели
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в 1,9 км от пляжа, рядом с центром Паттайи.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$86,860
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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