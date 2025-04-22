Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд

Вдохновленное волнами и изгибами пляжа Вонгамат, здание представляет собой архитектурный шедевр, отражающий природную красоту залива Вонгамат и растущего городского мегаполиса этого района. Городские прямые линии сочетаются с плавными элегантными изгибами, создавая формы и пространства, уникальные и очаровательные во всех мыслимых отношениях. Для покупателей есть различные типа планировок:

Standard Collection

1 спальня: 27 - 45 м2

2 спальни: 72 - 77 м2

Special Collection

1 спальни: 56 - 66 м2

2 спальни: 84 - 101 м2

3 спальни: 106 - 110 м2

Luxury Collection

2 спальни: 83 м2

3 спальни: 137 - 211 м2

4 спальни: 144 - 217 м2

Удобства и оснащение в доме

Парковка на 141 автомобиль.

1 этаж : лобби, почтовая комната, лаунж-зона, переговорная комната, беговой трек.

30 - 31 этаж : Частный бассейн + бар, плавательный бассейн 35 м2, бассейны-джакузи, детский бассейн, площадка у бассейна + зона гамаков, мужская и женская раздевалки, сауна, парная, онсен.

32 этаж : Роскошная гостиная, закатный лаундж, симулятор гольфа, комната для переговоров, массажный кабинет, тренажерный зал + частная зона тренажерного зала.

33 этаж: Детская комната, подростковый клуб, семейная зона.

Крыша: Смотровая площадка с 360-градуснымна обзором, место для барбекю.

Кроме того, будет доступна доставка блюд из ресторана пятизвездочного отеля поблизости, а консьерж-сервис будет работать 24/7.

Расположение и объекты поблизости

То, что начиналось как небольшая рыбацкая община, развилось в курорт мирового класса. 3 километра чистых белых пляжей с кристально чистой водой и выдающейся панорамы, Вонгамат стал местом назначения для местных и международных туристов, а также основным местом для отдыха благодаря близости к аэропорту Суварнабхуми и Бангкока с временем в пути всего от 1 до 2 часов в зависимости от трафика. Паттайя делится на четыре части: Северная, Центральная, Южная и пляж Джомтьен. Северная Паттайя считается самым красивым из четырех районов благодаря сохранению традиционной окружающей среды и пейзажей, а район Вонгамат считается жемчужиной Северной Паттайи благодаря 1,3 км нетронутых пляжей, которые предлагают уединение, покой и чистую невинную природу.