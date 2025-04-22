Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд

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The Viev Luxury Condominium - это уникальный проект кондоминиума и квартиры, расположенный по адресу: 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand
Благодаря расположению на холме, окруженном густыми тропическими лесами, и бескрайнему виду на Андаманское море, вы мо…
3
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Агентство
DDA Real Estate
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Современные апартаменты в самом центре города!
Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!
Комплекс расположен недалеко от станции метро Sala Daeng и станции метро Silom. ROMM Convent, этот комп…
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1
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи)
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами …