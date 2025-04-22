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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$186,834
14.04.2025
$185,680
13.04.2025
$185,789
12.04.2025
$184,840
11.04.2025
$186,705
10.04.2025
$183,812
09.04.2025
$186,222
08.04.2025
$185,782
07.04.2025
$187,302
06.04.2025
$187,320
05.04.2025
$186,786
04.04.2025
$188,020
03.04.2025
$191,379
02.04.2025
$191,734
01.04.2025
$192,157
31.03.2025
$192,291
30.03.2025
$192,238
29.03.2025
$193,019
28.03.2025
$193,153
27.03.2025
$193,215
26.03.2025
$192,413
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25307
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440887
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • лобби
  • парковка
  • консьерж-сервис
  • зоны отдыха
  • коворкинг
  • детская зона
  • игровая комната
  • фитнес-центр
  • зона для йоги
  • спа
  • лагуны
  • пляжный бассейн
  • сады
  • бассейн на крыше

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Яхт-клуб - 3 минуты
  • Аквапарк - 15 минут
  • Местный рынок - 1 минута
  • Пляжный клуб - 5 минут
  • Супермаркет - 2 минуты
  • Аэропорт - 25 минут

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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от
$186,834
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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