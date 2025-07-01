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Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$122,794
11.07.2025
$122,794
10.07.2025
$122,888
09.07.2025
$122,841
08.07.2025
$123,466
06.07.2025
$123,461
05.07.2025
$122,982
04.07.2025
$122,954
03.07.2025
$122,513
02.07.2025
$122,823
01.07.2025
$123,137
29.06.2025
$123,555
28.06.2025
$123,466
27.06.2025
$123,875
26.06.2025
$123,988
25.06.2025
$123,701
24.06.2025
$124,020
23.06.2025
$124,363
22.06.2025
$124,579
21.06.2025
$124,453
20.06.2025
$125,096
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14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23242
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415779
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

  • большой бассейн
  • детские бассейны
  • многоуровневые солнечные террасы
  • водные украшения
  • детский клуб и игровая площадка
  • фитнес-зал и открытая зона с тренажерами
  • ухоженный тропический сад
  • беседки и зоны отдыха
  • водяные горки и пляжные бассейны
  • лобби
  • круглосуточная охрана
  • инфинити-бассейн

Осталось несколько юнитов иностранной квоты.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью и в 2 минутах ходьбы от пляжа.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$122,794
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