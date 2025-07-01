Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд

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37-метровый бассейн
детские бассейны
многоуровневые солнечные террасы
водные украшения
детский клуб и игровая площадка
фитнес-залы
ухоженный тропический сад
беседки
большие зеленые зоны
водяные горки
лобби
круглосуточная охрана
25-метровый инфинити-бассейн
Расположение и объекты поблизости…
Новый эксклюзивный комплекс вилл в тропическом стиле. Каждая имеет бассейн, сад и паркинг. Жилой комплекс будет построен в 2 фазы:
фаза 1 площадью 9948 м2 включает 5 вилл типа А, 3 виллы типа В, 1 виллу типа С
фаза 2 площадью 8279 м2 включает 12 вилл типа С
Особенности квартир
Тип А - 4 …
Harmony - это эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий покупателям современным дизайном, высококачественными отделочными материалами и прекрасным расположением в одном из самых престижных районов острова.
Основные особенности:
Местоположение: Проект находится в районе Лагуна, одном…