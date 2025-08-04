Вилла larelana villa huay yai

Современные одноэтажные виллы с террасой на крыше!

Элегантные 1-этажные виллы в спокойном районе Хуай Яй (Патая) – идеальный вариант для семейного отдыха или инвестиций с приватным бассейном и панорамной террасой.

Вилла Larelana была спроектирована с учетом всех потребностей, органично сочетая функциональность с эстетикой. Эта великолепная вилла может похвастаться уникальным стилем, характеризующимся минималистским дизайном и вниманием к деталям. Вилла является идеальным убежищем для семей, чтобы общаться, отдыхать и наслаждаться временем вместе, создавая атмосферу счастья и радости.

Удобства: 3 спальни, 4 ванные комнаты, европейская и тайская кухни, частный бассейн с системой джакузи, терраса на крыше, парковка на 2–4 авто, круглосуточная охрана.

Расположение – Huai Yai:

- 10 минут до пляжа Dongtan Beach

- 15 минут до Central Pattaya

- рядом: гольф-клубы, рестораны, SPA

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.