Вилла larelana villa huay yai

Паттайя, Таиланд
$354,613
16
ID: 27400
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Современные одноэтажные виллы с террасой на крыше!
Элегантные 1-этажные виллы в спокойном районе Хуай Яй (Патая) – идеальный вариант для семейного отдыха или инвестиций с приватным бассейном и панорамной террасой.

Вилла Larelana была спроектирована с учетом всех потребностей, органично сочетая функциональность с эстетикой. Эта великолепная вилла может похвастаться уникальным стилем, характеризующимся минималистским дизайном и вниманием к деталям. Вилла является идеальным убежищем для семей, чтобы общаться, отдыхать и наслаждаться временем вместе, создавая атмосферу счастья и радости.

Удобства: 3 спальни, 4 ванные комнаты, европейская и тайская кухни, частный бассейн с системой джакузи, терраса на крыше, парковка на 2–4 авто, круглосуточная охрана.

Расположение – Huai Yai:

- 10 минут до пляжа Dongtan Beach
- 15 минут до Central Pattaya
- рядом: гольф-клубы, рестораны, SPA

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

