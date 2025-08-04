Вилла ATMOS PRIME VILLA

  1. Realting.com
Паттайя, Таиланд
от
$398,399
;
15
ID: 27396
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивные виллы у озера Мабпрачан!
Доступна рассрочка!

Atmos Prime Villa — это бутик-комплекс из 8 роскошных вилл в современном тропическом стиле, расположенный в престижном районе Понг, рядом с живописным озером Мабпрачан. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, создавая идеальное пространство для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности вилл: 5 спален, 6 ванных комнат, гостиная и столовая открытой планировки, современная европейская кухня + мини-винный бар, кабинет или дополнительная гостевая зона, частный бассейн, терраса с зоной для отдыха, умный дом, видеонаблюдение 24/7 и охрана, парковка на 2–3 автомобиля.

Идеальное расположение:

- 5 минут до больницы Thammasart;
- 10–15 минут до международных школ, ресторанов, фитнес-центров;
- 20 минут до центра Паттайи;
- удобный выезд на автомагистраль (до Бангкока — 1.5 часа).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
