Вилла ATMOS PRIME VILLA

Эксклюзивные виллы у озера Мабпрачан!

Доступна рассрочка!

Atmos Prime Villa — это бутик-комплекс из 8 роскошных вилл в современном тропическом стиле, расположенный в престижном районе Понг, рядом с живописным озером Мабпрачан. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, создавая идеальное пространство для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности вилл: 5 спален, 6 ванных комнат, гостиная и столовая открытой планировки, современная европейская кухня + мини-винный бар, кабинет или дополнительная гостевая зона, частный бассейн, терраса с зоной для отдыха, умный дом, видеонаблюдение 24/7 и охрана, парковка на 2–3 автомобиля.

Идеальное расположение:

- 5 минут до больницы Thammasart;

- 10–15 минут до международных школ, ресторанов, фитнес-центров;

- 20 минут до центра Паттайи;

- удобный выезд на автомагистраль (до Бангкока — 1.5 часа).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.