Вилла THE SCENEVANAR

Элитные виллы с продуманной локацией и премиальными удобствами!

The Scenevanar — это эксклюзивный комплекс вилл премиум-класса, расположенный в живописном районе Thung Klom-Tanman. Здесь гармонично сочетаются современный дизайн, приватность и инновационные технологии, создавая идеальное пространство для жизни поколений.

Ключевые особенности вилл: комната для персонала, прачечная, фитнес-зал, частный бассейн с джакузи (соляная система), детский бассейн, панорамный вид на воду, солнечные панели, EV-зарядка для электромобилей, парковка на 4–5 автомобилей, круглосуточная охрана.

Идеальное расположение:

- тихий район Thung Klom-Tanman с панорамными видами

- 5 минут до центра Паттайи

- близко к пляжам, ресторанам и развлекательным центрам.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.