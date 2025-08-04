  1. Realting.com
Вилла THE SCENEVANAR

Паттайя, Таиланд
от
$1,10 млн
;
20
ID: 27392
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитные виллы с продуманной локацией и премиальными удобствами!

The Scenevanar — это эксклюзивный комплекс вилл премиум-класса, расположенный в живописном районе Thung Klom-Tanman. Здесь гармонично сочетаются современный дизайн, приватность и инновационные технологии, создавая идеальное пространство для жизни поколений.

Ключевые особенности вилл: комната для персонала, прачечная, фитнес-зал, частный бассейн с джакузи (соляная система), детский бассейн, панорамный вид на воду, солнечные панели, EV-зарядка для электромобилей, парковка на 4–5 автомобилей, круглосуточная охрана.

Идеальное расположение:

- тихий район Thung Klom-Tanman с панорамными видами
- 5 минут до центра Паттайи
- близко к пляжам, ресторанам и развлекательным центрам.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Вилла THE SCENEVANAR
