Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд

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Кому подходит:
Тем, кто ищет роскошное жилье у моря с уникальной комбинацией спокойствия и удобной инфраструктуры. Идеально для взыскательных людей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду.
О локации:
Splendid Condominium расположен неподалеку от живо…
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Кому подходит:
Этот проект идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в одном из самых желанных мест Пхукета. Подходит для проживания, отдыха и инвестиций.
О локации:
Расположенный рядом с пляжем Бангтао, The Ozone Condominium…
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Кому подходит:
Идеален для тех, кто ищет сочетание уединения и современной роскоши на Пхукете. Прекрасный для семейного отдыха, длительного проживания и инвестиционных покупок.
О локации:
Престижная локация в центре острова, всего в нескольких минутах…