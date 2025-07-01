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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$361,921
06.07.2025
$361,921
05.07.2025
$360,517
04.07.2025
$360,435
03.07.2025
$359,140
02.07.2025
$360,048
01.07.2025
$360,972
29.06.2025
$362,197
28.06.2025
$361,935
27.06.2025
$363,133
26.06.2025
$363,464
25.06.2025
$362,623
24.06.2025
$363,560
23.06.2025
$364,566
22.06.2025
$365,198
21.06.2025
$364,827
20.06.2025
$366,713
19.06.2025
$367,223
18.06.2025
$367,044
17.06.2025
$367,443
15.06.2025
$368,160
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23165
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413309
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Особенности:

  • лобби
  • пляжный бассейн
  • детский бассейн
  • детский клуб
  • игровые комнаты
  • гольф-симулятор
  • сауна
  • сады
  • фитнес-центр
  • кинотеатр
  • зоны коворкинга
  • студии йоги и пилатеса
  • ресторан
  • парная
  • гидромассажная ванна
  • парковка

Окончание строительства - 2027 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Северная Паттайя, напротив торгового центра Terminal 21.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$361,921
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