Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в одном из самых желанных мест Пхукета. Подходит для проживания, отдыха и инвестиций. О локации: Расположенный рядом с пляжем Бангтао, The Ozone Condominium…