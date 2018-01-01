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Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€61,951
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15
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О комплексе

Совершенно новый высотный супер-проект Паттайи подарит вам роскошное пятизвездочное великолепие в самом сердце восточного побережья Таиланда. Комплекс возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку в Паттайе с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций оснащены самыми современными элементами дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также премиальную сантехнику и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными санитарными системами и специально разработанным, компактным и энергосберегающим кондиционером. В дополнение к разнообразным типам кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах представлен ряд представительских люксов премиум-класса с частными бассейнами и различными дополнительными улучшениями только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится гигантский дуплекс-пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, собственным кинотеатром и игровой комнатой – самый большой кондоминиум в Паттайе общей площадью 1260 м2. Проведите день в огромном бассейне с волнами. Любители спорта оценят универсальное покрытие для футбола и баскетбола, корты для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими панорамами океана на 270 градусов в заоблачном клубе йоги и зоне релаксации в стиле дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани онсэн в массажном и оздоровительном спа-центре; от высоких вестибюлей с ресторанами и магазинами гостиничного типа до бизнес-холла с парковкой для суперкаров с красной ковровой дорожкой — проект устанавливает новый стандарт абсолютной роскоши жилого дома.

Преимущества

План выплат для иностранных владельцев:

  • Бронирование на сумму 100 000 бат
  • 25% по договору через 14 дней
  • 13% каждые 4 месяца пятью равными платежами
  • 10% при завершении строительства, ожидаемом в конце декабря 2025 года
Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

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Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€61,951
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