Вилла onyx grand village

Роскошные виллы в сердце Паттайи!

Современные 2-этажные виллы премиум-класса – это элитная недвижимость для жизни и инвестиций в самом популярном курорте Таиланда.

Onyx Grand Village - проект, где роскошь встречается со спокойствием в изысканной обстановке. Это побег от обыденности, с элементами современного дизайна и первоклассными удобствами. С элегантной отделкой, создающей атмосферу утонченной элегантности, он имеет собственный бассейн, окруженный пышными садами, что обеспечивает идеальный оазис для релаксации и восстановления сил.

Удобства: 3–4 спальни, 4–5 ванных комнат, европейская и тайская кухни, комната для персонала / прачечная, частный бассейн, сауна, парковка на 2 авто, охрана 24/7.

Расположение – Thungklom-Tanman 9:

- 5 минут до пляжа Jomtien;

- 10 минут до Central Pattaya (шопинг, рестораны);

- 15 минут до Walking Street;

- тихий престижный район – приватность + удобная транспортная доступность.

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.