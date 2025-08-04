  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла onyx grand village

Вилла onyx grand village

Паттайя, Таиланд
от
$506,149
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27401
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные виллы в сердце Паттайи!
Современные 2-этажные виллы премиум-класса – это элитная недвижимость для жизни и инвестиций в самом популярном курорте Таиланда.

Onyx Grand Village - проект, где роскошь встречается со спокойствием в изысканной обстановке. Это побег от обыденности, с элементами современного дизайна и первоклассными удобствами. С элегантной отделкой, создающей атмосферу утонченной элегантности, он имеет собственный бассейн, окруженный пышными садами, что обеспечивает идеальный оазис для релаксации и восстановления сил. 

Удобства: 3–4 спальни, 4–5 ванных комнат, европейская и тайская кухни, комната для персонала / прачечная, частный бассейн, сауна, парковка на 2 авто, охрана 24/7.

Расположение – Thungklom-Tanman 9:

- 5 минут до пляжа Jomtien;
- 10 минут до Central Pattaya (шопинг, рестораны);
- 15 минут до Walking Street;
- тихий престижный район – приватность + удобная транспортная доступность.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла D’CHATEAU
Кату, Таиланд
от
$531,473
Вилла LAVENDER VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$615,127
Вилла Civetta
Равай, Таиланд
от
$1,06 млн
Вилла QAV RESIDENCE
Choeng Thale, Таиланд
от
$866,378
Вилла Amrits Luxury
Са Кху, Таиланд
от
$534,442
Вы просматриваете
Вилла onyx grand village
Паттайя, Таиланд
от
$506,149
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$647,717
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 228–406 м²
4 объекта недвижимости 4
Первый и единственный автономный проект в Таиланде RIVERHOUSE представляет новую концепцию строительства в Таиланде, дома будущего от E Land Development Co, первый в Таиланде комплекс с интеллектуальными сетями для устойчивого образа жизни. Это совершенно уникальная энергосистема солнечны…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла ALISHA GRAND
Вилла ALISHA GRAND
Си Сунтон, Таиланд
от
$432,929
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Инвестиционный объект в самом сердце Си Сунтон! Доход от 7 %! Рассрочка! Вилла меблирована! Захватывающие виды, панорамный вид на окружающую природную красоту. Alisha Grand - изысканный комплекс предлагает сочетание современной роскоши и безмятежной природы, что делает его идеаль…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 533–606 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Erawana Grand идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к роскошной жизни и выгодным инвестициям. Этот комплекс работает на обеспечение максимального комфорта и приватности. О локации: Erawana Grand находится в…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации