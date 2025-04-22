Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд

Жилой комплекс "The Arowanyx" состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Благородная элегантность в дизайне и забота от каждой детали. Эти дома созданы специально, чтобы соответствовать потребностям каждого члена семьи. Качественная уединенная резиденция, включающая всего 20 вилл, расположенная в окружении природы и обеспечивающая спокойствие благодаря высокому уровню безопасности и современным технологиям.

Особенности

собственный бассейн

парковка на 2 машины

круглосуточная охрана

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Паттайи - Tung Klom - Tan Man в окружении природы, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, школами, больницами, магазинами.