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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$672,809
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18
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ID: 20953
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386780
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Жилой комплекс "The Arowanyx" состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Благородная элегантность в дизайне и забота от каждой детали. Эти дома созданы специально, чтобы соответствовать потребностям каждого члена семьи. Качественная уединенная резиденция, включающая всего 20 вилл, расположенная в окружении природы и обеспечивающая спокойствие благодаря высокому уровню безопасности и современным технологиям.

Особенности

  • собственный бассейн
  • парковка на 2 машины
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Паттайи - Tung Klom - Tan Man в окружении природы, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, школами, больницами, магазинами.

  • Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 15 км
  • Пляж Central Festival Pattaya - 12 км
  • Пляж Джомтьен - 12 км

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Паттайя, Таиланд
от
$672,809
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