  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла THE AROWANYX

Вилла THE AROWANYX

Паттайя, Таиланд
от
$567,388
;
23
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27391
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный жилой комплекс в сердце Паттайи!

Arowanyx — это эксклюзивный комплекс из 18 роскошных вилл в тихом районе Нонг Прю, сочетающий приватность, современный дизайн и передовые технологии. Каждая вилла спроектирована для максимального комфорта, с просторными зонами отдыха, частными бассейнами и элегантными интерьерами в стиле Modern Tropical Luxury.

Ключевые особенности вилл: комната для персонала, частный бассейн с джакузи (соляная система), терраса с садом и зонами для релакса, технологии и безопасность, солнечные панели, подземная электропроводка, парковка , круглосуточная охрана и видеонаблюдение, общественные сады и детская площадка, закрытая территория с барьерным входом.

Идеальное расположение:

- 20 минут до пляжа Джомтьен и центра Паттайи;
- рядом с моторвеем Huai Yai — быстрый выезд на основные магистрали;
- близко к международным школам: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);
- гольф-клубы в 10–15 минутах: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Tyssen Yamu
Па Хлок, Таиланд
от
$135,306
Вилла Stella Estate
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Вилла Punyisa Villas Layan
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,42 млн
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$5,75 млн
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$437,972
Вы просматриваете
Вилла THE AROWANYX
Паттайя, Таиланд
от
$567,388
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Laguna Park
Вилла Laguna Park
Choeng Thale, Таиланд
от
$363,588
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 3
Площадь 130–363 м²
43 объекта недвижимости 43
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех, кто ищет роскошное жилье для отдыха или постоянного проживания в одном из лучших районов Пхукета. Также он привлекателен для инвесторов, желающих вложиться в перспективную недвижимость. О локации: …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Равай, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии. Вилла, чтобы дышать разблокировать сущность жизни для просторной души Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Highland Park Residences Bangtao
Вилла Highland Park Residences Bangtao
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 108–644 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивный жилой комплекс включает 21 виллу и 40 апартаментов премиум-класса на общей площади 12,000 кв.м. Виллы предлагают 2 этажа и 4-5 спальных комнат. Апартаменты расположены в 6-этажном здании с бассейном и зоной BBQ на крыше. Комплекс рас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
108.0 – 120.0
534,230 – 649,344
Вилла
449.0 – 644.0
1,36 млн – 2,11 млн
Квартира 4 комнаты
303.0
1,90 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации