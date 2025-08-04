Вилла THE AROWANYX

Элитный жилой комплекс в сердце Паттайи!
Arowanyx — это эксклюзивный комплекс из 18 роскошных вилл в тихом районе Нонг Прю, сочетающий приватность, современный дизайн и передовые технологии. Каждая вилла спроектирована для максимального комфорта, с просторными зонами отдыха, частными бассейнами и элегантными интерьерами в стиле Modern Tropical Luxury.
Ключевые особенности вилл: комната для персонала, частный бассейн с джакузи (соляная система), терраса с садом и зонами для релакса, технологии и безопасность, солнечные панели, подземная электропроводка, парковка , круглосуточная охрана и видеонаблюдение, общественные сады и детская площадка, закрытая территория с барьерным входом.
Идеальное расположение:
- 20 минут до пляжа Джомтьен и центра Паттайи;
- рядом с моторвеем Huai Yai — быстрый выезд на основные магистрали;
- близко к международным школам: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);
- гольф-клубы в 10–15 минутах: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.