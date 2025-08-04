  1. Realting.com
Вилла BAAN MAE BIBURY

Паттайя, Таиланд
от
$476,913
;
16
ID: 27393
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

  • Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

BAAN MAE BIBURY — английская классика в сердце Паттайи!

Baan Mae Bibury — это эксклюзивная вилла, вдохновлённая очарованием старинных английских поместий, но созданная для современной жизни в тропиках. Здесь классическая элегантность сочетается с роскошными удобствами, а приватность — с близостью к главным достопримечательностям Паттайи.

Ключевые особенности виллы: частный бассейн с джакузи (соляная система), терраса на крыше — идеальное место для семейных ужинов и вечернего отдыха, ухоженный сад с зонами для релаксации, парковка на 2 автомобиля, круглосуточная охрана.

Идеальное расположение:

- тихий район Thung Klom-Tanman — уединение без удалённости от цивилизации
- 5–10 минут до центра Паттайи, пляжей и торговых центров
- близко к международным школам, гольф-полям и ресторанам

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

