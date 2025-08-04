Вилла BAAN MAE BIBURY

BAAN MAE BIBURY — английская классика в сердце Паттайи!

Baan Mae Bibury — это эксклюзивная вилла, вдохновлённая очарованием старинных английских поместий, но созданная для современной жизни в тропиках. Здесь классическая элегантность сочетается с роскошными удобствами, а приватность — с близостью к главным достопримечательностям Паттайи.

Ключевые особенности виллы: частный бассейн с джакузи (соляная система), терраса на крыше — идеальное место для семейных ужинов и вечернего отдыха, ухоженный сад с зонами для релаксации, парковка на 2 автомобиля, круглосуточная охрана.

Идеальное расположение:

- тихий район Thung Klom-Tanman — уединение без удалённости от цивилизации

- 5–10 минут до центра Паттайи, пляжей и торговых центров

- близко к международным школам, гольф-полям и ресторанам

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.