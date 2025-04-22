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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$407,512
19.05.2025
$407,512
18.05.2025
$408,363
17.05.2025
$409,594
16.05.2025
$405,735
14.05.2025
$409,245
13.05.2025
$409,532
11.05.2025
$409,518
10.05.2025
$408,682
09.05.2025
$409,168
08.05.2025
$408,560
07.05.2025
$407,968
14.04.2025
$399,551
13.04.2025
$399,786
12.04.2025
$397,745
11.04.2025
$401,757
10.04.2025
$395,533
09.04.2025
$400,719
08.04.2025
$399,770
07.04.2025
$403,042
06.04.2025
$403,079
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Описание Описание
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ID: 22482
ID новостройки на Realting
In CRM: 2408786
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Резиденция Grand Breeze Luxury Pool Villas является воплощением роскоши в восточной Паттайе. Комплекс состоит из 6 уникальных вилл, сочетающих в себе современную элегантность и абсолютное уединение, рядом с оживленной жизнью Паттайи. Каждый дом тщательно продуман и имеет 3 спальни и 4 ванные комнаты, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных покупателей. Основными особенностями являются собственные бассейны, большие жилые помещения, премиальная отделка.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах от ведущих торговых районов, международных школ, медицинских учреждений. А в нескольких минутах езды располагаются песчаные пляжи.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Паттайя, Таиланд
от
$407,512
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