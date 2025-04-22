Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд

Резиденция Grand Breeze Luxury Pool Villas является воплощением роскоши в восточной Паттайе. Комплекс состоит из 6 уникальных вилл, сочетающих в себе современную элегантность и абсолютное уединение, рядом с оживленной жизнью Паттайи. Каждый дом тщательно продуман и имеет 3 спальни и 4 ванные комнаты, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных покупателей. Основными особенностями являются собственные бассейны, большие жилые помещения, премиальная отделка.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах от ведущих торговых районов, международных школ, медицинских учреждений. А в нескольких минутах езды располагаются песчаные пляжи.