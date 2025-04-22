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  4. Жилой комплекс Новые одноэтажные и двухэтажные виллы на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд

Жилой комплекс Новые одноэтажные и двухэтажные виллы на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$582,375
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20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 19640
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371493
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Проект включает 3 типа вилл с видом на море с 3-4 спальнями и 4 ванными комнатами: The Cliff (2 этажа), The Bay (2 этажа), The Flat (1 этаж). Они сочетают в себе роскошную отделку, строгое архитектурное проектирование и большие внешние пространства, выходящие на северо-восточное побережье Самуи. Виллы идеально подходят для длительного проживания и инвестиций. Сдача в течение 8 месяцев после подписания контракта.

Особенности квартир

Эксклюзивные современные виллы с бассейном, расположенные в очаровательном районе Плай Лим на острове Самуи. Гостиная открытой планировки и внешняя обеденная зона создают просторную и уютную атмосферу, идеально подходящую для приема гостей или приятного времяпрепровождения с семьей.

Виллы состоят из 3–4 спален с ванными комнатами, причем в главной спальне есть просторная гардеробная и роскошная ванна. Открытые раздвижные двери из гостиной ведут к частному бассейну, предлагая освежающий отдых.

Для удобства проживания имеются два парковочных места.

Преимущества

Девелопер имеет более 18 лет опыта в сфере строительства в Таиланде. Слияние итальянского и тайского менеджмента сочетает в себе европейский подход к качеству проектирования и строительства в стиле Thai tropical living.

Застройщик предлагает услуги управляющей компании.

Рассрочка 30%-20%-20%-20%-10%.

Расположение и объекты поблизости

6 минут до Большого Будды Самуи

8 минут до аэропорта Самуи

12 минут до Рыбацкой деревни

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новые одноэтажные и двухэтажные виллы на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$582,375
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