Жилой комплекс Новые одноэтажные и двухэтажные виллы на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд

Проект включает 3 типа вилл с видом на море с 3-4 спальнями и 4 ванными комнатами: The Cliff (2 этажа), The Bay (2 этажа), The Flat (1 этаж). Они сочетают в себе роскошную отделку, строгое архитектурное проектирование и большие внешние пространства, выходящие на северо-восточное побережье Самуи. Виллы идеально подходят для длительного проживания и инвестиций. Сдача в течение 8 месяцев после подписания контракта.

Особенности квартир

Эксклюзивные современные виллы с бассейном, расположенные в очаровательном районе Плай Лим на острове Самуи. Гостиная открытой планировки и внешняя обеденная зона создают просторную и уютную атмосферу, идеально подходящую для приема гостей или приятного времяпрепровождения с семьей.

Виллы состоят из 3–4 спален с ванными комнатами, причем в главной спальне есть просторная гардеробная и роскошная ванна. Открытые раздвижные двери из гостиной ведут к частному бассейну, предлагая освежающий отдых.

Для удобства проживания имеются два парковочных места.

Преимущества

Девелопер имеет более 18 лет опыта в сфере строительства в Таиланде. Слияние итальянского и тайского менеджмента сочетает в себе европейский подход к качеству проектирования и строительства в стиле Thai tropical living.

Застройщик предлагает услуги управляющей компании.

Рассрочка 30%-20%-20%-20%-10%.

Расположение и объекты поблизости

6 минут до Большого Будды Самуи

8 минут до аэропорта Самуи

12 минут до Рыбацкой деревни