Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, 8 минут езды до пляжа Бо Пхут, Самуи, Таиланд

Проект состоит из одинаковых вилл, каждая из которых оснащена множеством роскошных удобств. В их число входят просторные террасы, бассейн с джакузи, пять спален, кинотеатр, тренажерный зал и комната для прислуги с собственной кухней и ванной комнатой. Из каждого окна виллы, а также зоны бассейна открывается потрясающий вид на океан и остров Ко Панган. Общая площадь виллы 720 м2, внутренние помещения 550 м2 и террасы 170 м2.

Вы можете приобрести эти виллы на этапе строительства или после его завершения. Строительство вилл осуществляет надежная компания. Этот застройщик имеет отличную репутацию и уже построил на Самуи более 200 вилл.

Дополнительные возможности

Можно приобрести дополнительный участок земли за 2 миллиона бат.

Особенности квартир

Важно отметить, что внешние стены всех вилл выполнены из двух рядов кирпича с воздушным зазором между ними. Это создает высокую теплоизоляционную защиту и сохраняет прохладу во всех помещениях.

Важным преимуществом этого проекта является то, что каждая вилла имеет собственную артезианскую скважину (глубиной 150 метров), обеспечивающую высококачественную питьевую воду, имеющую множество преимуществ для здоровья. Поскольку этот запас воды не ограничен, он подается во всю систему.

Расположение и объекты поблизости

Виллы расположены в красивом районе Бопхут, в 3 минутах езды или нескольких минутах ходьбы от побережья. Рядом находится лучший пляж острова – Чавенг. Тут же находится знаменитая «Рыбацкая деревня» с лучшими ресторанами и отелями. Кроме того, вся необходимая инфраструктура, включая крупные супермаркеты, расположена дальше по дороге. Находясь в непосредственной близости от лучших мест Самуи, сами виллы находятся на тихом зеленом холме, до которого легко добраться по хорошо построенным дорогам.