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Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$243,788
14.04.2025
$242,721
13.04.2025
$242,863
12.04.2025
$243,767
11.04.2025
$249,277
10.04.2025
$250,293
09.04.2025
$251,549
08.04.2025
$251,393
06.04.2025
$251,541
05.04.2025
$249,250
04.04.2025
$252,579
03.04.2025
$255,379
02.04.2025
$254,844
01.04.2025
$254,267
30.03.2025
$253,489
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$255,255
25.03.2025
$254,381
24.03.2025
$253,512
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20140
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379936
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс строится на участке площадью около 4000 м2 на окраине столицы Натон на острове Самуи, в очень тихом, но не изолированном месте! На этом участке строятся 16 домов, 8 из которых находятся в первом ряду прямо на пляже, и еще 8 домов во втором ряду рядом с пляжем. Можно приобрести полный пакет мебели.

План оплаты:

  • Плата за бронирование - 150 000 бат
  • Первоначальный взнос + аренда на первый год - 10%
  • Начало строительства - 35%
  • Завершение перекрытий первого этажа - 15%
  • Завершение основных конструкций - 20%
  • Завершение строительства - 15%
  • Окончательная оплата и передача - 5%
Преимущества

Продажа осуществляется без комиссии для покупателя, только дополнительные расходы на регистрацию в земельной книге составляют примерно 1000 евро в качестве единовременной платы.

Аренда домов на протяжении многих лет осуществляется местной управляющей компанией через самые популярные веб-сайты по аренде и выступает в качестве поставщика полного комплекса услуг, беря на себя 100% все работы по аренде, ремонту и техническому обслуживанию, включая сдачу, уборку и т. д.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$243,788
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