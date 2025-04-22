Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд

Комплекс строится на участке площадью около 4000 м2 на окраине столицы Натон на острове Самуи, в очень тихом, но не изолированном месте! На этом участке строятся 16 домов, 8 из которых находятся в первом ряду прямо на пляже, и еще 8 домов во втором ряду рядом с пляжем. Можно приобрести полный пакет мебели.

План оплаты:

Плата за бронирование - 150 000 бат

Первоначальный взнос + аренда на первый год - 10%

Начало строительства - 35%

Завершение перекрытий первого этажа - 15%

Завершение основных конструкций - 20%

Завершение строительства - 15%

Окончательная оплата и передача - 5%

Преимущества

Продажа осуществляется без комиссии для покупателя, только дополнительные расходы на регистрацию в земельной книге составляют примерно 1000 евро в качестве единовременной платы.

Аренда домов на протяжении многих лет осуществляется местной управляющей компанией через самые популярные веб-сайты по аренде и выступает в качестве поставщика полного комплекса услуг, беря на себя 100% все работы по аренде, ремонту и техническому обслуживанию, включая сдачу, уборку и т. д.