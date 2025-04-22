Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд

Предлагаются элитные меблированные виллы с 10-метровым бассейном, панорамным видом на море, парковкой.
Сдача через 7-8 месяцев после первой оплаты.Расположение и объекты поблизости
Чавенг — лучший пляж острова Самуи с живописными бухтами, мелким песком, кристально чистой водой и лёгким уклоном к морю. Район предлагает гостям огромный выбор отелей: от пятизвёздочных курортов до простых бамбуковых бунгало. В дневное время Чавенг — центр водных видов спорта, виндсёрфинга и аквабайка, в ночное время он превращается в большую танцевальную арену. Виллы расположены в 8 минутах езды от центра Чавенга.