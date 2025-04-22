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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$365,818
14.04.2025
$363,559
13.04.2025
$363,772
12.04.2025
$365,127
11.04.2025
$373,380
10.04.2025
$374,902
09.04.2025
$376,783
08.04.2025
$376,549
06.04.2025
$376,773
05.04.2025
$373,339
04.04.2025
$378,326
03.04.2025
$382,521
02.04.2025
$381,719
01.04.2025
$380,854
30.03.2025
$379,688
29.03.2025
$382,523
28.03.2025
$383,919
27.03.2025
$382,574
26.03.2025
$382,335
25.03.2025
$381,026
24.03.2025
$379,723
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Описание Описание
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ID: 19865
ID новостройки на Realting
In CRM: 2374173
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагаются элитные меблированные виллы с 10-метровым бассейном, панорамным видом на море, парковкой.

Сдача через 7-8 месяцев после первой оплаты.

Расположение и объекты поблизости

Чавенг — лучший пляж острова Самуи с живописными бухтами, мелким песком, кристально чистой водой и лёгким уклоном к морю. Район предлагает гостям огромный выбор отелей: от пятизвёздочных курортов до простых бамбуковых бунгало. В дневное время Чавенг — центр водных видов спорта, виндсёрфинга и аквабайка, в ночное время он превращается в большую танцевальную арену. Виллы расположены в 8 минутах езды от центра Чавенга.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$365,818
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