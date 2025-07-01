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Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$295,875
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15
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ID: 27143
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In CRM: 2470335
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Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Роскошная вилла с 3 спальнями имеет собственный бассейн и парковочное место. В саду располагается большая открытая зона отдыха и обеденная зона на свежем воздухе. Архитекторы и дизайнеры, работавшие над виллой, уделили особое внимание обилию естественного света и пространства.

Инфраструктура комплекса:

  • клубный дом
  • бассейн
  • тренажерный зал
Расположение и объекты поблизости

Маенамрасположен на севере острова Самуи, в 10 км к востоку от международного аэропорта. Одноименный песчаный пляж имеет удобный вход в воду. Кроме того, здесь вы найдете всю необходимую инфраструктуру, включая кафе, рестораны и бары.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$295,875
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