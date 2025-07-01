Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд

Роскошная вилла с 3 спальнями имеет собственный бассейн и парковочное место. В саду располагается большая открытая зона отдыха и обеденная зона на свежем воздухе. Архитекторы и дизайнеры, работавшие над виллой, уделили особое внимание обилию естественного света и пространства.

Инфраструктура комплекса:

клубный дом

бассейн

тренажерный зал

Расположение и объекты поблизости

Маенамрасположен на севере острова Самуи, в 10 км к востоку от международного аэропорта. Одноименный песчаный пляж имеет удобный вход в воду. Кроме того, здесь вы найдете всю необходимую инфраструктуру, включая кафе, рестораны и бары.