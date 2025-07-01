  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$948,446
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27108
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377516
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованная кухня с островом и бытовой техникой (двойной холодильник-морозильник, индукционная варочная панель, вытяжка, электрический духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина)
  • Стенные шкафы в спальнях
  • Кондиционеры во всех комнатах
  • Светодиодное освещение
  • Wi-Fi
  • Солнечные панели
Преимущества

Высокий арендный доход - более 10%.

Гарантия 5 лет на конструкцию и крышу.

Гарантия 1 год на электроприборы, кухню и встроенную мебель.

Гарантия 1 год на систему водоснабжения.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на уединенном склоне холма, всего в нескольких минутах от пляжа Чонгмон.

  • Чавенг - 3 минуты
  • Торговый центр Central Festival - 5 минут
  • Аэропорт - 10 минут

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$224,066
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$139,476
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Чалонг, Таиланд
от
$195,209
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$441,944
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Пхукет, Таиланд
от
$130,713
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$948,446
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Са Кху, Таиланд
от
$119,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 59 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс The Title Halo Phuket — воплощение современного комфорта на Пхукете The Title Halo Phuket — это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и удобных районов Пхукета, всего в нескольких минутах от популярных пляжей. Этот проект предст…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Чонг Тале, Таиланд
от
$165,441
Количество этажей 7
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 5%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Действует рассрочка! Расстояние до пляжа: 700 м! Layan Green Park - уник…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Thalang, Таиланд
от
$648,001
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 352 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет сочетание уединения и современной роскоши на Пхукете. Прекрасный для семейного отдыха, длительного проживания и инвестиционных покупок. О локации: Престижная локация в центре острова, всего в нескольких минутах…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Показать все публикации