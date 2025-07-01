Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.Удобства и оснащение в доме
Высокий арендный доход - более 10%.
Гарантия 5 лет на конструкцию и крышу.
Гарантия 1 год на электроприборы, кухню и встроенную мебель.
Гарантия 1 год на систему водоснабжения.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на уединенном склоне холма, всего в нескольких минутах от пляжа Чонгмон.