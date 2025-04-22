Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд

Комплекс имеет собственную подъездную дорогу, ведущую к морю, что позволяет вам добраться до береговой линии за 2 минуты неспешной прогулки. Проект предлагает виллы с 2-5 спальнями. Большинство участков имеют площадь от 500 м² до 600 м². Каждая вилла имеет собственный бассейн, сад и парковку на 2 машины. Благодаря естественному уклону земли виллы имеют вид на море и закаты.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 110 метрах от пляжа, в одном из самых престижных районов Самуи, рядом с 5-звездочными отелями и резиденциями премиум класса, многочисленными пляжами, ресторанами, барами, магазинами и ночными клубами.