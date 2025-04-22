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Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$234,401
14.04.2025
$232,953
13.04.2025
$233,090
12.04.2025
$231,900
11.04.2025
$234,240
10.04.2025
$230,610
09.04.2025
$233,634
08.04.2025
$233,081
07.04.2025
$234,989
06.04.2025
$235,010
05.04.2025
$234,341
04.04.2025
$235,888
03.04.2025
$240,104
02.04.2025
$240,547
01.04.2025
$241,079
31.03.2025
$241,248
30.03.2025
$241,182
29.03.2025
$242,161
28.03.2025
$242,329
27.03.2025
$242,407
26.03.2025
$241,399
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24895
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418492
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс имеет собственную подъездную дорогу, ведущую к морю, что позволяет вам добраться до береговой линии за 2 минуты неспешной прогулки. Проект предлагает виллы с 2-5 спальнями. Большинство участков имеют площадь от 500 м² до 600 м². Каждая вилла имеет собственный бассейн, сад и парковку на 2 машины. Благодаря естественному уклону земли виллы имеют вид на море и закаты.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 110 метрах от пляжа, в одном из самых престижных районов Самуи, рядом с 5-звездочными отелями и резиденциями премиум класса, многочисленными пляжами, ресторанами, барами, магазинами и ночными клубами.

  • Большой Будда — 4 минуты
  • Порт — 5 минут
  • Пляж Чавенг — 10 минут
  • Международный аэропорт — 10 минут
  • Рыбацкая деревня — 13 минут
  • Международная школа — 15 минут
  • Крупный торговый центр — 15 минут

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$234,401
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