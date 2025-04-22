Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Проект - малоэтажный комплекс из нескольких апартаментов и вилл с 1-3 спальнями. Расположены всего в 5 минутах от пляжа, ресторанов, супермаркета. Особенность - частный бассейн с потрясающим видом на море из каждой комнаты, изумрудные воды залива Ламай, пышные кокосовые рощи.

Помещенияоборудованы европейской кухней, бытовой техникой, сантехникой, встроенными шкафами, мебелью.

Комплекс предлагает благоустроенные зоны общего пользования с зелёными участками и садом.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма и постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.