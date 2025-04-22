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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$241,080
14.04.2025
$239,591
13.04.2025
$239,732
12.04.2025
$240,624
11.04.2025
$246,063
10.04.2025
$247,066
09.04.2025
$248,306
08.04.2025
$248,152
06.04.2025
$248,299
05.04.2025
$246,037
04.04.2025
$249,323
03.04.2025
$252,088
02.04.2025
$251,559
01.04.2025
$250,989
30.03.2025
$250,221
29.03.2025
$252,089
28.03.2025
$253,009
27.03.2025
$252,122
26.03.2025
$251,965
25.03.2025
$251,102
24.03.2025
$250,243
;
5
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21012
ID новостройки на Realting
In CRM: 2329704
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Проект - малоэтажный комплекс из нескольких апартаментов и вилл с 1-3 спальнями. Расположены всего в 5 минутах от пляжа, ресторанов, супермаркета. Особенность - частный бассейн с потрясающим видом на море из каждой комнаты, изумрудные воды залива Ламай, пышные кокосовые рощи.

Помещенияоборудованы европейской кухней, бытовой техникой, сантехникой, встроенными шкафами, мебелью.

Комплекс предлагает благоустроенные зоны общего пользования с зелёными участками и садом.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма и постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$241,080
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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