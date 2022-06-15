Описание

Cmh Properties & Investment ltd ведущее риэлтерское агентство на Северном Кипре, которому доверяют тысячи семей в поиске недвижимости.

Если Вы в поиске апартаментов, бунгало, виллы или земельного участка в Есентепе, Кирении, Фамагусте или районе Гузельюрт на Северном Кипре Вы находитесь в правильном месте!

Наша команда специалистов по продаже недвижимости поможет сделать правильный выбор недвижимости, проконсультирует на каждом этапе в процессе ее покупки и сделает этот процесс беспроблемным:

Мы уже познакомили сотни семей с Северным Кипром, успешно подбирая правильный продукт нашим клиентам как для инвестиций, так и для желаемого образа жизни.

Наш успех в качестве лидирующего риэлторского агентства на Северном Кипре был бы невозможен без нашей команды и прочных партнёрских отношений. Такие взаимоотношения позволяют нам предоставлять нашим клиентам оптимальные решения по выбору недвижимости.

Откройте для себя наше обширное портфолио включающее в себя, как только построенную недвижимость, так и вторичное жилье на Северном Кипре.

Начните сегодня свое путешествие к простой жизни!