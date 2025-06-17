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Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.

Бодрум, Турция
от
$4,10 млн
BTC
48.8129971
ETH
2 558.4978767
USDT
4 057 289.7587116
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26527
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Шикарная вилла с шестью спальнями районе Туркбуку | Бодрум с видом на море и горы в комплексе вилл..

 Вилла находится в 1,3 км до пристани для яхт и яхт-клуба Тюркбюкю, в 1,5 км до торгового центра Macro, и в 14 км до Ялыкавака.

Этажность: 3
Кол-во спален: 6
Гостиных: 2
Отдельная кухня: 1
Кол-во сан-узлов: 5

Отдельная комната 1 для горничной или гостя.

 

Встроенная плита, духовка и вытяжка включены, пол с подогревом, потолочная система кондиционирования воздуха (VRF) для охлаждения и отопления входит в стоимость.

  • Прачечная
  • Бильярдная
  • Кинозал
  • Сауна и Турецкая баня
  • Частный сад
  • Кабинет
  • Частный бассейн
  • Система полива сада
  • Ландшафтный сад
  • Частная парковка (2 машины)
  • Садовая терраса
  • Терраса на крыше
  • 2 больших балкона
  • Охранная сигнализация и камеры видеонаблюдения

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$4,10 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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