Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.

Шикарная вилла с шестью спальнями районе Туркбуку | Бодрум с видом на море и горы в комплексе вилл..

Вилла находится в 1,3 км до пристани для яхт и яхт-клуба Тюркбюкю, в 1,5 км до торгового центра Macro, и в 14 км до Ялыкавака.

Этажность: 3

Кол-во спален: 6

Гостиных: 2

Отдельная кухня: 1

Кол-во сан-узлов: 5

Отдельная комната 1 для горничной или гостя.

Встроенная плита, духовка и вытяжка включены, пол с подогревом, потолочная система кондиционирования воздуха (VRF) для охлаждения и отопления входит в стоимость.

Прачечная

Бильярдная

Кинозал

Сауна и Турецкая баня

Частный сад

Кабинет

Частный бассейн

Система полива сада

Ландшафтный сад

Частная парковка (2 машины)

Садовая терраса

Терраса на крыше

2 больших балкона

Охранная сигнализация и камеры видеонаблюдения

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