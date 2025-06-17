Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.

Шикарная вилла с шестью спальнями районе Туркбуку | Бодрум с видом на море и горы в комплексе вилл..
Вилла находится в 1,3 км до пристани для яхт и яхт-клуба Тюркбюкю, в 1,5 км до торгового центра Macro, и в 14 км до Ялыкавака.
Этажность: 3
Кол-во спален: 6
Гостиных: 2
Отдельная кухня: 1
Кол-во сан-узлов: 5
Отдельная комната 1 для горничной или гостя.
Встроенная плита, духовка и вытяжка включены, пол с подогревом, потолочная система кондиционирования воздуха (VRF) для охлаждения и отопления входит в стоимость.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.