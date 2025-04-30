Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция

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Каждая квартира в The Fifth Season предлагает вам уникальное жилое пространство. Получите удовольствие от безопасности и спокойной жизни со своими близкими в собственной квартире, где можно ощутить эстетические штрихи оригинальной архитектуры…
Инфраструктура комплекса:
крытая парковка
бассе…
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам.
В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличать…
Почему это свойство؟
Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требова…