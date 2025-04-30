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Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
$410,571
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14
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ID: 14433
ID новостройки на Realting
In CRM: 2347560
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает общим бассейном 270 м2.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 150 метрах от пляжа.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$410,571
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