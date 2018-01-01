Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция

Махмутлар центр, Турция

от €139,000

Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. Торговый центр находится всего в 300 метрах, а аэропорт Гайпаша-Аланья - всего в 25 км. - Уникальная экологически чистая квартира в Алании. - Низкое энергопотребление. - Красиво устроился на склоне горы. Панели солнечной энергии, технология «умный дом» и экологичные материалы — вот некоторые из особенностей экологически чистой квартиры в Алании. Ежегодная плата за этот современный жилой комплекс низкая, потому что электричество в местах общего пользования будет производиться с помощью панелей солнечной энергии. солнечные панели производят бесплатную горячую воду для вас. Экологически чистая квартира в Алании имеет такие удобства, как бассейн, боулинг, бильярд, настольный теннис… Экологически чистый проект квартиры в Аланье построен по концепции курортного отеля с богатыми возможностями, поэтому его очень легко арендовать на короткий или длительный срок. С 5 блоками и 100 роскошными, экологически чистыми апартаментами в Алании с удобствами, такими как детская игровая площадка, площадка для барбекю, чтобы наслаждаться счастливой жизнью. Сауна и парная Турецкая баня и массаж Настольный теннис и аэрохоккей Детская площадка Витаминное кафе Баскетбольная площадка Футбольное поле Playstation room Камеры видеонаблюдения Парковка Бесплатный беспроводной интернет Закрытый и открытый бассейны