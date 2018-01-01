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Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция

, Турция
от
€750,000
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20
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О комплексе

Предлагаются стильные высококачественные виллы с крытыми и открытыми бассейнами, большими садами, саунами и хамамами, большими террасами и зонами барбекю, видами на море.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная, кухня, терраса с бассейном.

Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнатой, двухместная спальня с ванной комнатой и балконом.

Третий этаж: двухместная спальня с ванной комнатой, джакузи и балконом.

Цокольный этаж: крытый бассейн с подогревом, хаммам и сауна.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Система видеонаблюдения
  • Камин
  • Кондиционеры
  • Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, плита)
Расположение и объекты поблизости
  • Мини-маркет - 1,7 км
  • Пляж - 1,7 км
  • Автобусная остановка - 650 метров
  • Аэропорт - 47 км
Местонахождение новостройки
, Турция

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Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
, Турция
от
€750,000
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Цена по запросу
Площадь 50–75 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
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