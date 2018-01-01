Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция

Предлагаются стильные высококачественные виллы с крытыми и открытыми бассейнами, большими садами, саунами и хамамами, большими террасами и зонами барбекю, видами на море.Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, терраса с бассейном.
Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнатой, двухместная спальня с ванной комнатой и балконом.
Третий этаж: двухместная спальня с ванной комнатой, джакузи и балконом.
Цокольный этаж: крытый бассейн с подогревом, хаммам и сауна.Удобства и оснащение в доме