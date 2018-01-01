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Polat Life Complex

Didim, Турция
от
€140,000
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39 1
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О комплексе

Совершенно новая Современная Квартира на 2 кровати Для Продажи в Didim – Great Site Facilities

Мы в Министерстве внутренних дел Турции рады представить комплекс Polat Life, который является нашей собственной разработкой, расположенной в Дидиме недалеко от Марина Роуд.

Совершенно новая, современная и роскошная 2 спальня с полностью меблированной квартирой с видом на бассейн. Мы предлагаем две двухместные спальни, семейную ванную комнату, светлый и светлый просторный салон открытой планировки. Гостиная и кухня имеют доступ к балкону хорошего размера. Предлагается на рынке недвижимости Didim с мебелью, как видно на фотографиях, с электрическими ставнями, москитными сетками, современной оборудованной кухней и ванными комнатами.

Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Didim Turkey.  Слишком хорошо, чтобы его пропустили. Отличные объекты сайта. Эти современные апартаменты и дуплексы в Дидиме на продажу находятся примерно в 3,5 км от пляжа Алтинкум. Несмотря на то, что в этом районе вы найдете множество местных магазинов, баров и ресторанов в нескольких минутах ходьбы, а также городской микроавтобус на пляжах, курортный центр и другие районы вокруг прекрасного полуострова Эгейского моря для тех, кто любит выходить и собирается исследовать местную местность более глубоко. 50 Квартир расположены в обнесенной стеной и закрытой среде, 2 отдельных современных квартала, которые будут окружены обширными ландшафтными садами, которые предлагают,

  • Обширные ландшафтные сады
  • Открытый бассейн, детский бассейн
  • Доступна инвалидная коляска
  • Широкие солнечные террасы
  • Турецкая Баня
  • Сауна
  • СПОРТ
  • Соковый бар
  • Электрические жалюзи и противомоскитные сетки на всех окнах и раздвижных дверях
  • Рядом с местными магазинами, супермаркетами, кафе и ресторанами маршрут мини-автобуса
  • Подъемники в обоих блоках

Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания. Вы будете чувствовать себя привилегированным в этом комплексе, спроектированном с вашим комфортом и приоритетами с учетом его жизненного пространства.

В целом, эта современная квартира станет идеальным домом для семьи, которая хочет переехать или отдохнуть с большим общим бассейном, отлично подходит для отдыха для семей или идеальной инвестиции в Дидим, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах езды от пляжа и центра города, с большим количеством открытого жилого пространства, отличным расположением.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ 0161 408 4880 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

ТУРЕЦКИЙ ДОМАШНИЙ ОФИС /POLAT GROUP

Как Polat Group /Home Office Турции; С 25-летним опытом работы в секторах строительства и разработки проектов с момента нашего создания, мы строим высококачественные жилые помещения. Мы разработали и реализовали проекты более 20 жилых помещений, в основном резиденций и вилл. Мы стремились быстро реализовать наши новые проекты, сочетая наш опыт со всеми инновациями и технологиями, необходимыми нашему возрасту. Мы продолжаем реализовывать новые проекты, которые повысят ценность для наших клиентов и деловых партнеров, особенно для нашей страны, и работать и производить больше.
С нашим постоянно растущим опытом, при разработке проекта, мы всегда делаем будущее вас, кто выиграет от этого проекта, нашим главным приоритетом.

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Polat Life Complex
Didim, Турция
от
€140,000
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