  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Magnolia Villas

Magnolia Villas

Didim, Турция
от
€210,000
;
51 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Дидиме - Отдых Дом Для Продажи в Дидиме

Мы рады предложить эту просторную двухкомнатную виллу с 3 спальнями на частном комплексе с большим общим бассейном. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Дидим Турции.

Жемчужина Эгейского моря, пляжи Дидим Алтинкум - популярный туристический город для тех, кто хочет поплавать, позагорать, совершить прогулку на лодке и заняться водными видами спорта. Великолепная вилла, завершенная в целом своим идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 3 спальнями.

Бассейн для взрослых и детей, образованный сочетанием двухквартирных вилл в частном комплексе, привлекателен для тех, кто хочет быть рядом со всеми удобствами. Солнечные лучи проникают весь день со всех сторон виллы, которая имеет большие балконы и террасы.

Когда вы входите в лестницу, состоящую из нескольких ступеней, патио-зона виллы и садовая мебель приветствует вас. Вы можете посмотреть вид на бассейн с веранды дуплексной виллы с 3 спальнями и выпить чай. Когда вы входите в виллу, есть большая гостиная. Кухня отдельная, а кухонные шкафы высокого качества и в хорошем состоянии. Отделка гостиной стильная и из гостиной можно выйти на очень большой балкон. Все спальни большие, светлые, открыты на балкон и террасу. Террасы и балконы широкие и удобные в использовании. Великолепные двухместные виллы предлагаются на продажу, так как полностью меблированные имеют 2 семейные ванные комнаты и одну ванную комнату.

Он расположен в очень центральном месте рядом с местными магазинами, рынком, ресторанами, кафе и открытым рынком (пазаром) и готов к заселению. Он находится в 30 минутах ходьбы от Алтинкума и в 10 минутах ходьбы от центра Дидима. Двухквартирная вилла представлена агенту по недвижимости как меблированная. Мы рекомендуем вам увидеть эту просторную и красивую виллу, прежде чем принимать решение о поиске виллы. Это собственность, ценная для денег, и у нее есть все необходимые документы.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС.

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Luxury Comfort Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,97 млн
Вилла Роскошный проект вилл в центре города
Аванос, Турция
от
€450,868
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Махмутлар центр, Турция
от
€747,838
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Irmak Mahallesi, Турция
от
€300,000
Вилла Akbuk Sea View Villa
Didim, Турция
от
€430,500
Вы просматриваете
Magnolia Villas
Didim, Турция
от
€210,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Конаклы, Турция
от
€249,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
3+1 пентхаус Квадратура 200 м2 Инфраструктура:  Бассейн Генератор Лифт Охрана Частная закрытая территория До моря 400 метров  Айдат 1000 евро в год  
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Эгейский регион, Турция
от
€650,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Айдын Кусадаси Вилла дуплекс 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Ovacik, Турция
от
€250,000
Площадь 140 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу. 1 этаж: гостиная и кухня, 2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет, 3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море. У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход. Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...
Realting.com
Перейти