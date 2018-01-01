Magnolia Villas

Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Дидиме - Отдых Дом Для Продажи в Дидиме

Мы рады предложить эту просторную двухкомнатную виллу с 3 спальнями на частном комплексе с большим общим бассейном. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Дидим Турции.

Жемчужина Эгейского моря, пляжи Дидим Алтинкум - популярный туристический город для тех, кто хочет поплавать, позагорать, совершить прогулку на лодке и заняться водными видами спорта. Великолепная вилла, завершенная в целом своим идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 3 спальнями.

Бассейн для взрослых и детей, образованный сочетанием двухквартирных вилл в частном комплексе, привлекателен для тех, кто хочет быть рядом со всеми удобствами. Солнечные лучи проникают весь день со всех сторон виллы, которая имеет большие балконы и террасы.

Когда вы входите в лестницу, состоящую из нескольких ступеней, патио-зона виллы и садовая мебель приветствует вас. Вы можете посмотреть вид на бассейн с веранды дуплексной виллы с 3 спальнями и выпить чай. Когда вы входите в виллу, есть большая гостиная. Кухня отдельная, а кухонные шкафы высокого качества и в хорошем состоянии. Отделка гостиной стильная и из гостиной можно выйти на очень большой балкон. Все спальни большие, светлые, открыты на балкон и террасу. Террасы и балконы широкие и удобные в использовании. Великолепные двухместные виллы предлагаются на продажу, так как полностью меблированные имеют 2 семейные ванные комнаты и одну ванную комнату.

Он расположен в очень центральном месте рядом с местными магазинами, рынком, ресторанами, кафе и открытым рынком (пазаром) и готов к заселению. Он находится в 30 минутах ходьбы от Алтинкума и в 10 минутах ходьбы от центра Дидима. Двухквартирная вилла представлена агенту по недвижимости как меблированная. Мы рекомендуем вам увидеть эту просторную и красивую виллу, прежде чем принимать решение о поиске виллы. Это собственность, ценная для денег, и у нее есть все необходимые документы.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС